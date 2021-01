RADIO: Lia Haddock (Jessica Biel) er en radiostemme som prøver å finne fram i egen fortid. Foto: TV 2

TV-anmeldelse «Limetown»: Du tror det ikke før du får ... vel

Uggen story. Middels konspirasjon. God stemning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Limetown»

Amerikansk mysterieserie i ti deler

Med: Jessica Biel, Stanley Tucci, Sherri Saum mfl.

Regi: Rebecca Thomas

Alle episodene tilgjengelig på TV2 Sumo fra torsdag 21. januar

Nå går det tydeligvis på stumpene i tilgjengelig aktuell underholdning for de tradisjonelle TV-kanalene. Noe annet er i alle fall vanskelig å konkludere med når TV 2 setter opp en serie som hadde premiere på streamingkanalen til Facebook for snart halvannet år siden. «Limetown» deler handling med en podkast/hørespill fra 2015. Den tok oppbyggingen til «Serial» og blandet den med Mulder og Scully-stemning.

TV-serien bygger et passe troverdig univers uten å virkelig imponere. Som likevel holder på stemningen, lenge etter at man har mistet interessen for historien.

Handlingen – om byen Limetown der alle innbyggerne forsvant over natten, høres på utsiden ut som en lokal variant av «The Leftovers». Det er når man legger til at samtlige innbyggere var forskere og vitenskapsmenn knyttet til et mystisk og hemmelig eksperiment, at «X-Files»-volumet skrus opp.

ONKEL: Emile Haddock (Stanley Tucci) er onkel med mystisk fortid. Foto: TV 2

Femten år senere har Lia Haddock (Jessica Biel) en personlig interesse i å finne ut hva som egentlig skjedde. Rare ting begynner å skje. Selvsagt.

I løpet av de fem episodene VG har fått se, er man innom ganske mange tradisjonelle spenningskonspirasjoner. Inkludert familiekonflikter der noen vet mer enn de først vil fortelle.

Det gjennomføres mye bedre enn det høres ut til. Godt disponert på halvtimeskorte episoder.

Biel («The Sinner») gjør en solid og overbevisende hovedrolle som radiodetektiv Lia Haddock. Rollens seksuelle frustrasjoner er et litt uavklart sidespor som prøver å gi mer dybde enn nødvendig. Men når Biel er redd, er hun virkelig nervepirrende, ubehagelig, medrivende redd.

Det er hun ganske ofte.

Skuespillerne ellers er rett under topplinjen i assosiasjonsdelen av hukommelsen. De fleste i kategorien «har spilt i noe Disney-relatert, men husker aldri helt hvor jeg har deg fra», som John Beasley («Treme», «Mandalorian»), Janet Kidder («Star Trek Discovery») og Stanley Tucci («Captain America»). Taika Waititi («Thor Ragnarok») dukker også opp, i en usedvanlig streng rolle.

TANKE: Pastoren (John Beasley) gjør et effektivt tankeeksperiment i «Limetown». Foto: TV 2

Regissør Rebecca Thomas har blant annet hatt styring på en tidlig episode av «Stranger Things». Her får hun holde i samtlige ti episoder, og bidrar slik til at serien føles imponerende konsistent. Kanskje litt for konsistent. Følelsen etter halvsett serie er en film som ikke helt klarer å holde kontroll på sin egen fremdrift. Selv når Sheryl Lee («Twin Peaks») overraskende dukker opp.

«Limetown» er altså noe så tidsåndpresist som en TV-seriedramatisering av en fiksjonspodkast fra 2015. Ja, litt som den danske Netflix-serien «Equinox». Av en eller annen grunn handler begge disse to om skummelt overnaturlige og uforklarlig merkelige hendelser som kun noen som jobber den lyttbare delen av eteren klarer å nøste opp.

Nesten så man skulle trodd alt sammen er en konspirasjon for å få flere til å jobbe med radio.

Anmelderen har fått se fem episoder