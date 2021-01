OPERERT: Kongehuset opplyser om at Kong Haralds operasjon i kneet har vært vellykket. Foto: Lise Åserud

Vellykket operasjon for kong Harald

Lørdag morgen ble kongen operert på Rikshospitalet.

Synne Nielsen Solbakken

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kong Harald ble sykemeldt på torsdag på grunn av smerter i benet.

Fredag ble han lagt inn på Rikshospitalet for operasjon. Kongen ble operert for en skadet sene over høyre kne i dag tidlig og Kongehuset har opplyst om at operasjonen var vellykket, og at kongen er i fin form.

– Kongen vil bli sykmeldt til og med 14. februar. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten gjennomfører Kongens konstitusjonelle oppgaver i perioden, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kongen har vært tydelig på at tronen er i gode hender når kronprinsen stepper inn.

– Både Kong Haakon og Olav var konger som gjorde ting alene. Min far slapp meg ikke til i det hele tatt. Vi driver mer ut fra samarbeidstanken. Det er andre tider. Jeg kaller oss et team, med hoffet, kronprinsparet og oss. Det er en styrke, sier kong Harald i den nylig utgitte boken «Konge forteller» av Harald Stanghelle.

PÅ BESØK: Kong Harald måtte støtte seg til en stokk under et besøk i Gjerdrum tidlig i januar. Foto: Lise Åserud

Det siste året har det vært flere runder på sykehuset for kongen.

Tidlig i 2020 ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Kongen ble deretter innlagt igjen i begynnelsen av oktober for å operere inn en ny hjerteklaff. Operasjonen var vellykket, og kongen var sykemeldt ut måneden, skrev VG i en tidligere artikkel.