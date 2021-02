PRINSEPAR: Prins Harry og hertuginne Meghan under Commonwealth Service i Westminster Abbey i London i mars i fjor. Foto: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Prins Harry får oppreisning fra avis

Prins Harry (36) har inngått forlik med tabloidavisen Mail on Sunday.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ifølge London Evening Standard har Associated Newspaper Ltd, utgiverne av tabloidavisen, måttet unnskylde at de i fjor beskyldte prinsen for å vrake den britiske marinen etter at han trakk seg ut av kongehuset.

Mail on Sunday skrev at Harry, som jobbet i marinen i ti år, valgte å bryte kontakten med marinen da han og hertuginne Meghan forlot Storbritannia og flyttet til Canada – og senere USA.

Avispåstandene gikk også ut på at seniormedlemmer i marinen var opprørt, og at de ønsket å få en annen person enn Harry inn som generalkaptein.

Prins Harry gikk rettens vei og hevdet at avisartikkelen om at han ikke skjøtter sitt ansvar på en profesjonell måte, har påført ham stor skade, også på et personlig plan.

Hans advokat Jenny Afia sier i en uttalelse at prinsen har fortsatt å støtte marinen selv om han ble pålagt å droppe sine militære plikter i kjølvannet av flyttingen.

Nå har prinsen og avisen inngått forlik i High Court i London. Hvor stort beløp avisen har gått med på å betale, er ikke kjent. Beløpet skal doneres til veldedighetsorganisasjonen Invictus Games.

Prinseparet har flere saker gående mot Associated Newspaper Ltd. Hertuginne Meghan fikk nylig medhold i å få sin sak utsatt fra januar til høsten. Saken har bakgrunn i krangelen rundt et brev Meghan skrev til sin far, Thomas Markle (75), i fjor.