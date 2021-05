SKILLES: Bill og Melinda Gates kunngjorde mandag at de går hver til sitt. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Bill og Melinda Gates skal ha blitt enige om avtale før de annonserte skilsmissen

Bill og Melinda Gates skal allerede ha avtalt hvordan formuen skal deles før de mandag gikk offentlig ut og fortalte verden at de går hver sin vei.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det melder BBC som viser til amerikanske medier. Kjendisnyhetsstedet TMZ publiserer også skilsmissesøknaden hvor det fremgår at det finnes en avtale som omfatter formuesfordeling.

Paret skal ikke ha signert en ektepakt før de giftet seg i 1994.

Bill Gates (65) og Melinda (56) kunngjorde i en felles uttalelse på Twitter mandag at de går fra hverandre etter 27 års ekteskap.

Ekteparet Gates søkte retten i Seattle om skilsmisse mandag, ifølge dokumenter som en rekke amerikanske medier sitter på, og som TMZ har publisert.

– Ugjenkallelig over

– Dette ekteskapet er ugjenkallelig over, heter det i skilsmissesøknaden som ber dommeren om avslutte ekteskapet «i henhold til datoen i separasjonsavtalen». Denne avtalen inngår ikke i søknadspapirene, men TMZ skriver at paret tydeligvis har flyttet fra hverandre på et tidligere tidspunkt og at de da har signert en avtale.

I skilsmissesøknaden heter det at parets eiendommer, forretningsinteresser og formue skal deles «i henhold til vår separasjonsavtale».

Men selv om formuesfordelingen skal være skissert i en slik avtale, melder BBC at ekteparet har hyret inn tre advokater hver.

Melinda skal ha engasjert blant annet Robert Cohen som tidligere har jobbet for Ivana Trump, Michael Bloomberg og Chris Rock.

Bills advokater er ifølge BBC alle fra Los Angeles.

Som følge av suksessen med Microsoft regnes Bill Gates (65) som en av verdens rikeste personer. I en årrekke toppet han denne listen, men er nå forbigått av blant andre grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos.

Gates står som nummer fire på Forbes liste over milliardærer i 2021, med 124 milliarder dollar.

Skilsmissedokumentene inneholder ifølge TMZ ingen andre avtaler enn en separasjonsavtale. Også BBC skriver at paret ikke har noen ektepakt.

Fortsetter å jobbe sammen

Bill og Melinda Gates har en sønn og to døtre.

– Etter lang tids overveielse og mye arbeid med forholdet vårt, har vi tatt beslutningen om å avslutte vårt ekteskap. Vi har de siste 27 årene oppdratt tre fantastiske barn og bygget en stiftelse som jobber over hele verden for å gjøre det mulig for alle mennesker å leve sunne, produktive liv, skrev Bill og Melinda Gates i en felles uttalelse på Twitter mandag.

Bill Gates er amerikansk dataprogrammerer, businessmann og filantrop. Han er mest kjent for å være blant grunnleggerne av Microsoft Corporation.

Melinda Gates har utdannelse innen datateknologi og økonomi. I 1987 begynte hun å jobbe i Microsoft. Det var der det kommende ekteparet først møttes.

Sammen driver de en av verden største filantropiske stiftelser: The Bill and Melinda Gates Foundation. Det siste året har de blant annet donert over 315 millioner amerikanske dollar i kampen mot coronaviruset, skriver Washington Post.

I mandagens uttalelse gjorde Bill og Melinda Gates det klart at de vil fortsette å jobbe sammen i stiftelsen, «men vi tror ikke lenger at vi kan vokse sammen som et par i den neste fasen av livene våre.»