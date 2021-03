NYFØDT: Det svenske kongehuset delte søndag det første bildet av den unge prinsen. Foto: Prins Carl Philip/ Kungl.Hovstaterna / TT NYHETSBYRÅN

Første bilde av Sveriges nye prins

Den nyfødte sønnen til Sveriges prins Carl Philip og prinsesse Sofia får navnet Julian Herbert Folke.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Prinsesse Sofia og prins Carl Philip har fått sitt tredje barn. Det ble kjent denne uken.

Navnet ble avslørt av det svenske hoffet søndag. Den lille prinsen blir også hertug av Halland.

Det var kong Carl Gustaf som meddelte dette til den svenske regjeringen i et statsråd på det kongelige slottet i Stockholm, skriver det svenske kongehuset.

Prins Carl Philip var til stede under fødselen.

– Vi er så glade og takknemlige over å få ønske velkommen til vår tredje sønn. Den her dagen har både vi og hans to storebrødre lengtet etter. Nå ser vi frem til å få lære å kjenne vårt nye familiemedlem, sier han.

Det var i desember det ble kjent at paret ventet barn.

Søndag delte kongehuset også det første bildet av den nyfødte prinsen, som hans far prins Carl Philip har tatt.

Prins Carl Philip er lillebroren til kronprinsesse Victoria. Han og prinsesse Sofia har to barn fra før, og prins Julian ble født på Danderyds sykehus utenfor Stockholm fredag.

Prins Julian er den første som er født i den svenske kongefamilien uten å få tittelen kongelig høyhet. Bakgrunnen er at kong Carl Gustaf i 2019 besluttet at antallet familiemedlemmer som blir del av det offisielle kongehuset, skulle begrenses.