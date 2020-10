MISTET ONKEL: Nils Kvalvik forlot «Farmen» i åtte timer for å dra i begravelsen til sin onkel, som han hadde et svært nært forhold til. Foto: Alex Iversen, TV 2

Nils Kvalvik fikk dødsbudskap på «Farmen»: – En av de tøffeste beskjedene jeg har fått i mitt liv

«Farmen»-deltageren (39) fikk sjokkmelding fra produksjonen, og valgte å forlate opptakene i åtte timer. – Jeg hadde en uggen følelse i kroppen, sier han.

Det var Sanna Khursheed (32) som måtte forlate «Farmen» søndag, men det var flere dramatiske scener som utspilte seg på gården disse dagene. Nils Kvalvik, forrige ukes storbonde, fikk nemlig plutselig beskjed om at en av hans aller nærmeste, onkelen Kjell Vidar Osan, som har vært en stor støttespiller for ham hele livet, hadde gått bort.

Han ble 67 år gammel.

– Tung beskjed

Til VG sier Kvalvik at han våknet opp den dagen og visste at noe var galt.

– Jeg hadde en «uggen» følelse i kroppen. Vi satt der på morgenen, og så smalt det en fugl inn i vinduet bak meg. Jeg reagerte overfor de andre og sa at jeg kom til å få et dødsbudskap. Sindre (Nyeng, journ. anm.) sa til meg at jeg måtte slutte med det samiske fjaset, og at jeg måtte slutte å skremme dem. Det gikk to timer, og så ble jeg hentet ut av produksjonen, forteller han.

Ifølge «Farmen»-deltageren var det castingansvarlig som kom inn på gården og ga ham dødsbudskapet. VG har vært i kontakt med castingansvarlig, som bekrefter at forrige ukes storbonde sa at «han visste» etter at hun ga ham den triste beskjeden.

– Vi har stått hverandre veldig nært. Jeg flyttet sørover da jeg var 16, og da var det onkelen min som tok vare på meg. Han ordnet meg jobb og tok rett og slett vare på meg. Det var en veldig tung beskjed å få, jeg vil si at det var en av de tøffeste beskjedene jeg har fått i mitt liv, sier Kvalvik til VG.

Takker meddeltager

Åtte dager senere valgte han å forlate produksjonen for å dra i sin kjære onkels begravelse. Den fant sted ikke så langt fra «Farmen»-gården i Hønefoss, så 39-åringen var borte i kun åtte timer.

Han legger ikke skjul på at han hadde åtte tunge dager på gården før han fikk treffe sine nærmeste.

– Det var tøft. Men samtidig var det bra at jeg hadde Thor der. Jeg tror det var en mening at det var en prest på «Farmen», og at vi i tillegg hadde et så bra forhold, sier Kvalvik, som henviser til sin meddeltager Thor Haavik (26), som er nyutdannet prest.

Han legger til:

– Det var en mening at presten var der, og at vi hadde et så godt forhold. For det var Thor som tok vare på meg . Det betydde ekstremt mye for meg i den tida. Følelsene blir så forsterket der inne. Og man får ikke være sammen med familien heller.

DØDE BRÅTT: «Farmen»-deltager Nils Kvalvik fikk, midt under innspillingen av TV 2-programmet, beskjed om at onkelen Kjell Vidar Osan er død. De to hadde et svært nært forhold. Foto: Privat

TV 2: – Veldig lei seg

Det var hjertet som ble onkelens bane, ifølge Kvalvik, som jobber som utrykningssjåfør og røykdykker.

– Det var et sjokk. Han døde der han trivdes best. I Finnmark, på fjellet. Jeg tror at han selv - innerst inne - visste at det gikk mot slutten. Man får noen tegn. Han har ikke vært i Finnmark på mange år, men på død og liv skulle han til Finnmarksvidda akkurat nå.

– Er du litt alternativ i tankesettet, vil du si?

– Alle vi mennesker kan se tegn i naturen. I gamledager var jo folk litt overtroiske, og på den tida eksisterte ikke media - de leste tegn i naturen. Men selv har jeg har aldri vært en veldig alternativ person. Jeg er ikke på det planet. Men dette var et vitnesbyrd for mange av de unge på «Farmen», de så hva som skjedde. Det er mye mellom himmel og jord man ikke skjønner seg på, sier «Farmen»-deltageren til VG.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Sanna Khursheed er ute av «Farmen» etter å ha tapt søndagens tvekamp i saging mot Inger Cecilie Grønnerød. Her får hun en adjøklem av Karianne Kopperstad. Foto: Alex Iversen, TV 2

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at Kvalvik fikk forlate «Farmen» for å ta del i onkelens begravelse.

– Nils ble informert av produksjonen at onkelen var død i uke to. Han ble naturlig nok veldig lei seg. Vi vet han hadde mange gode samtaler med Thor i kulissene i dagene etter at han fikk beskjeden. Begravelsen fant sted på Østlandsområdet og Nils ønsket selv å delta. Noe han selvfølgelig fikk mulighet til. Han ble kjørt til begravelsen av deltageransvarlig, som også passet på at smittevern ble opprettholdt, forteller han til VG.

VG har også vært i kontakte med Nils sin tante, enken etter Kjell Vidar Osan, som har gitt tillatelse til at VG omtaler saken.

Publisert: 05.10.20 kl. 18:19

