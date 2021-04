SYKEPLEIER: Sandra Romano er kosmetisk sykepleier og eier av Beauty Medical Oslo. Hun reagerer sterkt på at de er felt i Fim for andre gang. Foto: Privat

Beauty Medical Oslo vurderer søksmål mot Fim: − Folk er redd for å bevege seg inn dørene her

Etter to fellelser sier eier av Beauty Medical Oslo at hun er i kontakt med advokater, og vurderer å gå rettslige skritt mot Fim.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hvis de ikke slutter å trakassere bedriften min kommer jeg til å saksøke dem for sabotasje på merkevaren min og be om erstatning for tapt arbeidsinntekt på grunn av sabotasje og ærekrenkelse, sier eier av Beauty Medical Oslo, Sandra Romano.

Mandag ble klinikken felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM) etter at tidligere «Ex on the Beach»-deltager Sandra Fjeldberg promoterte et kosmetisk inngrep, såkalt trådløft, utført av klinikken.

Inngrepet var ikke sponset, men Fjeldberg og klinikken ble felt uavhengig om det var avtalt markedsføring eller ikke.

«Det som er relevant, er hvorledes kommunikasjonen fremstår for hennes følgere. Fim mener at bildene i saken som er lagt ut på Instagram gir et klart inntrykk av at Fjeldberg reklamerer for klinikken», skriver utvalget.

les også Melina Johnsen felt i Fim etter tannbehandling: – La meg være i fred

Romano sier hun nå er i kontakt med advokater fordi hun ønsker å finne ut om arbeidet til Fim er lovlig. Det er spesifikt to ting hun reagerer på:

– Om de har lov til å leke politi i bransjen, og den skremselspropagandaen de fører mot bedrifter som oss. Folk er redd for å bevege seg inn dørene her i frykt for å få en fellelse mot dem, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

– Leker ikke politi

– Vi leker ikke politi, sier sekretariatsleder i Fim, Wenche Jacobsen.

Hun sier Fim ble etablert av ANFO (Annonsørforeningen) og MBL (Mediebedriftenes Landsforbund) i dialog med Forbrukertilsynet, Medietilsynet og Barne- og Familiedepartementet for å hindre kroppspress hos barn og unge knyttet til influencermarkedsføring av kosmetiske inngrep og kosttilskudd.

– Jeg vet ikke hvilket grunnlag hun vil gå til søksmål mot Fim på, så det får stå på hennes regning, sier Jacobsen om Romano.

Les mer om Fim: Fims formål er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis for aktører som arbeider med influencermarkedsføring. Målet er å redusere utseende- og kroppspress.

Retningslinjene til Fim har som mål å ansvarliggjøre influencere, deres nettverk og annonsører. Retningslinjene gjelder som et supplement til øvrige lover og forskrifter om markedsføring.

Retningslinjene gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av disse retningslinjene. Influencere som ikke er bundet gjennom sine nettverk kan tiltre disse retningslinjene.

Fim behandler klager og brudd på disse etiske retningslinjene.

Utvalget til Fim kommer med forhåndsuttalelser og bestemmer om en klage er ok eller i strid med Fim. Det er et sammensatt utvalg på 6 personer. Både influencere og annonsører sitter i utvalget.

Fim skal også ha en proaktivrolle, og kan gi råd til bedrifter og influencere. Vis mer

Sponser ikke kosmetiske inngrep

Dette er andre gang Beauty Medical Oslo er felt, og Romano reagerer sterkt på fellelsene.

– Vi har aldri sponset kosmetiske inngrep for influencerne. Vi kan ikke noe for at hele kjendisnorge er på vår pasientliste, og vi kan ikke noe for hva de legger ut på sine egen sosiale medier, sier hun.

Hun synes fokuset og hensikten til Fim er bra, men at de nå føler seg urettferdig behandlet.

– Jeg synes det er rart at de tar en bedrift som utfører en betalt behandlingen, som ikke har noe med influencerne å gjøre, og at de feller bedriften sammen med influenceren. Som bedriftseier føler jeg meg hjelpeløs.

Reagerer på at tilsvar ble utelatt

Romano reagerer i tillegg på at det i vedtaket står at klagen ikke er besvart av noen av partene.

Hun viser til en e-post sendt til Jacobsen 25. mars hvor det blant annet står:

«Klage nr. 2 ringte jeg deg personlig og forklarte deg tydelig hva jeg mente om sakene der har sendt inn på meg, hvor jeg også forklarte deg at denne klagen også var fra en betalende pasient. Ingen spons».

– Romano har ikke gitt skriftlig tilsvar til Fim innen tidsfristen som var kommunisert og vedtak ble fattet, sier Jacobsen.

Hun sier vedtaksmøte i denne saken var 8. mars, og at da Romano sendte skriftlig tilsvar var saken allerede ferdig behandlet. Hun sier de ikke kan basere seg på muntlig saksbehandling.

Ber klinikken ta ansvar

En av oppgavene til Fim er å vurdere det som fremstår som influencermarkedsføring på sosiale medier.

– Dersom influencere legger ut budskap med anbefaling eller tilknytning til en kosmetisk klinikk som har utført oppdraget, fremstår det for følgerne som reklame, sier hun og legger til:

– Influenceren må da ta ansvaret for det, mens klinikkens rolle eller eventuelle manglende rolle i det, gitt at det er bekreftet, ikke skal fremheves.

Fim har mottatt flere klager på influenceres innlegg som fremstår som markedsføring av Beauty Medicals tjenester.

– Et forslag er da å sørge for at det ikke tas bilder under inngrep på hennes klinikk, og dessuten at hun ber unge klienter som får utført inngrep, ikke markerer Beauty Medical Oslo i poster som legges ut.

Får pasienter etter omdømme

– Hva tenker du om den påvirkningskraften influencere har dersom de poster om kosmetiske inngrep utført på deres klinikk?

– Jeg har veldig forståelse for at influencere kan påvirke med det, men vi som behandlere kan ikke bestemme hva de ønsker å publisere. Det klarer vi ikke, sier Romano.

– Men har ikke dere et ansvar?

– Vi har et ansvar for å ikke bruke influencere for å markedsføre for kosmetiske injeksjoner, og det gjør vi jo heller ikke.

Hun sier unges mentale helse er viktig for dem.

– Om de kommer til oss spør vi dem mange ganger om de er sikre. Vi sier at de heller bør bruke pengene på en coach eller psykolog som styrker selvtilliten. For vi vet jo at en skjønnhetsbehandlinger ikke gjør det.

Hun sier de har en etisk aldersgrense på 20 år på klinikken.

– Ifølge norsk lov har 18 åringer lov til å gjøre hva de vil, men hvis 18 åringer kommer til oss så anbefaler vi de å vente.

– Så dere sier nei til 18 og 19 åringer?

les også Sofie Karlstad ut mot Fim: – Mistet sin hensikt

– Som oftest, men vi har behandlet folk som ønsker å ta ut feilinjeksjoner fra andre klinikker, og som har hatt leppespalter. Da føler vi det har vært en medisinsk årsak.

På spørsmål om de kommer til å be influencere om å slutte å tagge dem på sosiale medier svarer Romano dette:

– Vi er en bedrift som får pasienter basert på omdømme vårt. Det FIM gjør er å snu våre fornøyde pasienter om til noe negativt. Kosmetiske behandlinger har kommet for å bli enten folk liker det eller ikke. Det er bedre at folk vet om klinikker som er seriøse som utfører trygge og naturlige resultater.