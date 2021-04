HYLLET DMX: Rapperen Busta Rhymes var en av dem som hyllet DMX lørdag. Her er han på vei til den lukkede minnestunden. Foto: DAVID DEE DELGADO / REUTERS

DMX’ 15 barn hyllet faren fra scenen

Alle de 15 barna til den avdøde rapperen DMX var til stede under en lukket og privat minnestund i New York lørdag og hyllet faren fra scenen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nyhetsbyrået AP beskriver et «rørende øyeblikk» da alle de 15 barna sto sammen på scenen og både hyllet faren både med taler og tidvis rapping. De fortalte om en far som lærte dem både å si takk, ta vare på hverandre og være snille mot hverandre – og at det å være redd kan også vise andre at man er modig.

– Vår far er konge, vår far er et ikon, jeg er stolt over å være hans sønn. Han lærte meg å elske, sa eldstesønnen Xavier Simmons i sin tale.

HYLLET DMX: Slik hyllet en av de mange fremmøte DMX utenfor Barclays Center in Brooklyn lørdag. Foto: Brittainy Newman / AP

Rapperen DMX som egentlig heter Earl Simmons, døde 9. april etter å ha vært innlagt på intensiven etter en overdose. Kilder tett på stjernen opplyste om at overdosen førte til et hjerteinfarkt. Familien beskrev den gang DMX som en kriger som kjempet til siste slutt. Til minnestunden ble hans kiste fraktet med en monstertruck hvor det sto «Long live DMX».

MONSTER-TRUCK: Kisten til DMX ble fraktet til minnestunden på en monster truck gjennom gatene i Brooklyn. Foto: JASON SZENES / EPA

Minnestunden i Barclays Center i Brooklyn, New York var privat og bare åpen for familie og nære venner. Men ble strømmet på YouTube slik at DMXs mange tilhengere også kunne få med seg minnestunden.

Foruten barna hans, var også kjente størrelser som Kanye West og Busta Rhymes. DMX’ gode venner Swizz Beatz og Nas holdt også tale for han, mens en av DMX’ døtre rappet til ære for faren.

les også TMZ: Rapperen DMX på sykehus etter overdose

MANGE VILLE MINNE DMX: Mange fans hadde samlet seg utenfor Barclays Center in Brooklyn, New York for å hylle sitt avdøde idol. Foto: DAVID DEE DELGADO / REUTERS

– Alt han gjorde, gjorde han for dere alle sammen, sa ekskona til DMX, Tashera Simmons, i sin tale.

DMX er Grammy-nominert og kjent for blant annet låter som «Party Up» og «X Gonna Give It To Ya». Han slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet, og har gitt ut syv album. De fem første gikk rett inn på førsteplass på Billboard-lista i USA. Totalt har han solgt over 72 millioner plater. Hans mestselgende er « ... And Then There Was X» fra 1999.