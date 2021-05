BRUDD: Det har blitt slutt mellom «Staysman» og kona. Det bekrefter hun på Snapchat-kontoen til «mammahjerter». Foto: Frode Hansen, VG

Brudd for Stian «Staysman» Thorbjørnsen og kona Tina Thorbjørnsen

Artisten Stian Thorbjørnsen (39) og ektefellen Tina Thorbjørnsen (30) har gått fra hverandre. Det avslører sistnevnte i en video på Snapchat-kontoen «Mammahjerter».

I Snapchat-videoen uttaler 30-åringen at det har vært slutt mellom paret siden i fjor. Thorbjørnsen sier at de fortsatt bor sammen.

Hun sier i videoen at hun har blitt singel, og skriver etterpå «Og til alle som håper jeg har det bra og sånt – jeg har det kjempebra».

Videre skriver hun «Men selv om man er riktig for hverandre i en periode av livet, betyr ikke det nødvendigvis at man er riktig for hverandre livet ut».

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har ikke besvart VGs henvendelser.

Giftet seg på TV

«Staysman» fridde til Tina på scenen under Se og Hørs kjendisgalla etter at han ble kåret til årets kjendis i 2015:

Paret giftet seg i 2016 på TV2-programmet «Senkveld med Thomas og Harald» og konseptet «Senkveld Surprise», som programmet hadde. Staysman ble nemlig overrasket med en bryllupsfest på TV.

«Staysman» er en norsk artist, programleder og realitydeltager. Han slo gjennom som «Paradise-Stian» i sesong fire av TV 3-serien Paradise Hotel i 2012.