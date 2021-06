INGEN DANS PÅ ROSER: Hollywoodyndlingen er ærlig om sine opp- og nedturer i nytt intervju. Foto: Shannon Stapleton / REUTERS

Åpner opp om sin mentale helse

Skuespiller Ryan Reynolds (44) forteller om sine personlige kamper og viktigheten av å snakke om mental helse.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

I et nytt intervju med Entertainment Tonight takker Reynolds døtrene for at de har inspirert han til å snakke offentlig om dårlige perioder og negative følelser.

Kanadieren kjent gjennom blockbuster-filmer som Deadpool-trilogien forteller at barna han deler med kona Blake Lively (33) har fremkalt et ønske om å være en rollemodell for andre.

– Jeg har tre døtre hjemme, og en del av jobben som forelder er å lære dem atferd og hvordan det føles å være trist, engstelig eller sint. Og at det er greit å føle på alle disse tingene, sier Reynolds.

FAMILIEKJÆRE: Reynolds og Lively trives godt som foreldre til de tre døtrene James (6), Inez (4) og Betty (1). Her avbildet i 2019 på den røde løperen med James og Inez. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Reynolds forteller videre at han synes det er viktig å skape en samtale rundt mental helse. Spesielt siden følelsen av å være alene om egne tanker kan oppleves som tung – noe han selv har kjent på.

– Jeg vet at når jeg følte meg helt på bunnen, var det vanligvis fordi jeg følte at jeg var alene om noe jeg følte på, sier han.

– Og når du snakker om det, frigjør det deg fra andre.

Innrømmer angst på Instagram

Hollywood-stjernen har også nylig vært vokal på sosiale medier i forbindelse med den amerikanske bevisstgjøringskampanjen «Mental Health Awareness Month». I et Instagram-innlegg forteller Reynolds at han sliter med angst.

– Jeg vet at jeg ikke er alene, og enda viktigere, for alle andre som overplanlegger, overtenker, overarbeider, overbekymrer meg og over-hva enn, så er du ikke alene, skriver han.

– Vi snakker ikke nok om mental helse og gjør ikke nok for å destigmatisere å snakke om det, fortsetter Reynolds.

Sveket av barndomsvenn

Kjendistilværelsen har også skapt tunge påkjenninger for Reynolds.

Da han ble far for første gang i 2014 kom det frem at en av hans beste kompiser over 25 år hadde solgt bilder av datteren James, kun for å tjene penger.

– En fyr jeg har kjent hele livet, en av mine nærmeste venner under oppveksten, hadde solgt bilder av ungen min. Det ble noen tunge uker, fortalte Reynolds til GQ da.

Skuespilleren var åpen om at det var en tung tid, til tross for lykken over den nyfødte datteren.