KJÆRESTER?: På sosiale medier eksploderer fansen etter en video som viser Tom Holland og Zendaya Coleman kysse. Foto: PA Photos/AP

Video setter fyr på romanseryktene

Romanseryktene mellom skuespillerne Tom Holland og Zendaya Coleman har versert i flere år. Nå kan det se ut som de bekrefter forholdet med et kyss.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Spekulasjonene om at skuespillerstjernene Tom Holland (25) og Zendaya Coleman (24) er kjærester, har pågått siden 2017.

Siden er de to ofte sett sammen, og de har jevnlig postet bilder av hverandre i sosiale medier. Likevel har de avvist at forholdet er noe mer enn vennskapelig.

I en fersk video publisert av Page Six kan det derimot se ut som at de to er litt mer enn bare venner.

Det er under en kjøretur i Los Angeles at Holland stanser bilen for rødt lys, og at superstjernene bokstavelig talt kliner til.

Og på sosiale medier eksploderer fansen.

«Måten Tom Holland og Zendaya smilte til hverandre etter å ha kysset, må være en av de fineste noensinne» står det i en Twitter-melding som har fått over 13.000 likerklikk på en snau time.

«Tom Holland og Zendaya er offisielt det beste paret i verden» skriver en annen.

De to skal for første gang ha møttes under innspillingen av «Spider-Man: Homecoming», hvor Holland har hovedrollen.

Både Holland og Coleman har utmerket seg internasjonalt som skuespillere.

Coleman skrev historie i 2020 som den yngste kvinnen som har vant Emmy for beste hovedrolle i en dramaserie. Hun vant for rollen som Rue Bennet i «Euphoria».