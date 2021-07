LEKKET: Popstjernen Britney Spears gikk hardt ut mot familien sin da hun vitnet om vergemålet forrige uke. Foto: Jordan Strauss / Invision

Gjør endringer etter at rettslige lydopptak av Britney Spears gikk viralt

Domstolen i Los Angeles vil ikke lenger kringkaste høringer og kjennelser for folk som ikke kan være fysisk til stede. Det skjer etter at Britney Spears rettsmøte forrige uke lekket ut på nettet.

Av Oda Elise Svelstad

En lekket lydfil fra høringen til Britney Spears har spredd seg som ild i tørt gress på sosiale medier den siste uken.

Lydfilen stammer fra onsdag forrige uke da Britney Spears for første gang uttalte seg offentlig om vergemålet hun har vært underlagt i 13 år.

Her fortalte hun at hun ikke fikk lov til å bestemme over egen kropp, og varslet at hun ville saksøke familien sin – som hun mener har frarøvet friheten hennes siden vergemålet oppsto.

Det hele ble overført på lyd slik at de involverte i saken, i tillegg til mediene, fikk tilgang til det som ble sagt.

FAR MOT DATTER: Forholdet mellom far og datter er på bristepunktet. Popstjernen beskylder faren for misbruk i forbindelse med formynderskapet. Foto: AP/Nick Ut

Går tilbake til åpen rettssak

På forhånd hadde dommer Brenda Penny varslet om at det ikke var lov å ta opp Britney Spears uttalelse.

Hun minnet folk på at det ikke var lov å live-tvitre, i tillegg ba hun dem som var fysisk til stede om å bruke penn og papir i stedet for å skrive på laptop.

Til tross for advarslene var popstjernens vitnemål ute på internettet bare noen minutter etter at hun var ferdig i vitneboksen.

Som følge av det har domstolen i Los Angeles bestemt at rettsmøter ikke lenger skal bli sendt på lyd.

Det melder blant andre Hollywood Reporter.

– Utbredte brudd gjort av offentligheten i en nylig rettssak fremhevet behovet for å gå tilbake til en fysisk, åpen rettssak, som vi mener er en positiv utvikling, står det i en pressemelding fra domstolen.

VIL AVSLUTTE VERGEMÅLET: Britney Spears var stjernen over alle stjerner. De siste årene har flere ting tydet på at hun er misfornøyd med å ha faren som verge. Her avbildet på rød løper i 2019. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Popstjernen føler seg misbrukt

I 2008 ble faren til Britney Spears utnevnt som verge. Vergemålet har vært omstridt, men popstjernen har lenge vært taus om det – fram til nå.

I rettsmøtet fortalte hun blant annet at hun hadde blitt tvunget til å opptre med feber, og til å dra på Europaturné.

– Det var veldig truende og skummelt. Jeg kunne ikke engang få min egen advokat, så av frykt sa jeg ja til å gjøre turneen, sa hun under rettsmøtet.