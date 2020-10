STØTTER EKSEN: Premierefest for «Paradise Hotel» i 2016, da Isabel Raad og Pierre Louis var kjærester. Foto: Solberg, Trond

Klippet ut harselering om «liten penis» fra podkast: – Skaden har allerede skjedd

Isabelle Eriksen (24) og Sandra Fjeldberg (20) sa at Pierre Louis (27) har liten penis. Det høstet kritikk. Nå er uttalelsene klippet vekk fra «Realitypodden».

– Jeg synes det var utrolig umodent. Det går utover så mange stakkars gutter. Jeg vet hvor mange gutter og menn som sliter med press på grunn av penisstørrelse, sier realitykjendis Pierre Louis (27) til VG.

For to uker siden ble Louis’ penisstørrelse et tema i tidligere «Paradise Hotel»-deltager Isabelle Eriksens «Realitypodden».

Eriksen hadde besøk av kjæresteparet Sandra Fjeldberg og Cristian Brennhovd, og i podkasten spør Eriksen hvem Fjeldberg synes er best i sengen av Louis og Brennhovd. Fjeldberg svarer sistnevnte, ifølge Dagbladet som gjenga samtalen i en sak forrige uke.

– Jeg synes jo liksom ikke Pierre har så stor pikk, hvis det er lov å si, sier hun, hvorpå Eriksen svarer:

– Ok, da vet alle det. Ikke gå til Pierre, folkens, han har liten penis.

Sitatet er nå fjernet fra podkast-episoden.

– Det er bedre sent enn aldri, men det er klart; de måtte jo gjøre det, sier Louis til VG.

Første skjermdumpen ble tatt lørdag 26. september, andre ble tatt fredag 2. oktober. Podkasten er over ett minutt kortere:

VG har vært i kontakt med Christina Maria Alvarez i Eccentric People, som ikke vil kommentere saken ytterlige.

Kreativ leder i Eccentric People, Sebastian Solberg, ville heller ikke svare Dagbladet i deres sak forrige uke.

De svarte heller ikke på kritikken fra Louis, men skrev at Eriksen (programleder) ikke kan styre hva gjestene sier, og at de utover dette ikke har noen kommentar. De vil heller ikke svare på hvorfor selskapet til slutt klippet vekk de aktuelle uttalelsene, eller på kritikken fra Louis.

Isabelle Eriksen har heller ikke svart på VGs henvendelse.

– Bidrar til press

Overfor Dagbladet erkjente Eriksen at uttalelsene burde uteblitt fra start, og beklaget.

Louis forteller til VG at han tror ingen av de medvirkende ville ha beklaget, om ikke uttalelsene ble en sak.

– De har sittet der og fleipet om liten penis, de har sittet og ledd, og så har de publisert podkasten. Skaden har allerede skjedd! De har bidratt til presset, sier han.

– Det hadde blitt et jævla ramaskrik om to menn hadde snakket om damer på denne måten.

Dessuten er han ikke i tvil om at kroppspress og bekymring rundt penisstørrelse er vanlig blant gutter og menn.

– Gutter går rundt og tror at en normal kuk skal være som på porno. De tenker masse på hvordan de tror det skal være. Når de får høre noe sånt i en podkast blir presset bare verre, og det kan gå utover deres sexliv.

Støtte fra ekskjæresten

Influencer Isabell Raad fikk nyss om uttalelsene og var raskt ute med å støtte ekskjæresten Pierre Louis på Instagram og egen blogg.

«Det disse to jentene utsatte han for er så skinnsykt kvalmt og feil på alle mulige måter at jeg kjenner blodet mitt koke over. Det gjør meg så sjokkert at voksne «kvinner» som det der er kapable til å sitte å slenge noe så nedverdigende og krenkende offentlig om en manns kjønnsorgan?» skriver hun på bloggen.

Raad og Louis møttes under innspillingen av Paradise Hotel i 2015. I 2018 tok forholdet slutt.

Publisert: 05.10.20 kl. 13:27

