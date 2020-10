MISTET SØNN: Chrissy Teigen og John Legend sier de er i dyp sorg over å ha mistet sin sønn, som skulle hete Jack. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Chrissy Teigen og John Legend mistet sønnen: – Dyp sorg

Kjendisparet Chrissy Teigen og John Legend skriver på Twitter at de er i dyp sorg over å ha mistet sin sønn, som skulle få navnet Jack.

Nå nettopp

– Vi er i sjokk og i den typen dyp sorg du kun hører om, den typen smerte vi aldri har følt før. Vi klarte aldri å stanse blødningen og gi vårt barn den næringen det trengte, tross blodoverføring på blodoverføring. Det var bare ikke nok, skriver Teigen på Twitter torsdag morgen.

I meldingen sier Teigen unnskyld til sønnen.

– Til vår Jack – jeg er så lei for at de første øyeblikkene i livet ditt ble møtt med så mange komplikasjoner, at vi ikke kunne gi deg det hjemmet du trengte for å overleve. Vi kommer alltid til å elske deg, skriver hun.

Samtidig retter paret en takk til alle som har støttet dem etter at det ble klart at Teigen ble lagt inn på sykehus med svangerskapskomplikasjoner.

– Vi er så takknemlige for det livet vi har, for våre fantastiske barn Luna og Miles, for alle de fantastiske tingene vi har fått muligheten til å oppleve. Men hver dag kan ikke være full av solskinn. På våre mørkeste dager sørger vi, vi gråter til øynene våre er tomme. Men vi klemmer hverandre hardere og kommer oss gjennom det, skriver Teigen.

Blødning fra morkaken

Det var i midten av august Teigen og Legend opplyste at de ventet sitt tredje barn. Fra før har de datteren Luna Simone (4) og sønnen Miles Theodore (2).

En måned etter babynyheten snakket Teigen om komplikasjonene i svangerskapet sitt.

– Jeg ville oppdatere dere på morkaken min, uttalte hun, og fortalte om komplikasjonene hun hadde da hun var gravid med Luna og Miles.

Videre forklarte Teigen at morkaken hennes er svak, og at det fører til blødninger.

– Det er ganske høy risiko, la hun til.

Teigen opplyste i en Instagram-story søndag forrige uke at hun var innlagt på sykehus nettopp på grunn av blødninger fra morkaken.

– Jeg er halvveis gjennom graviditeten og jeg har blødd i snart en måned. Vi snakker altså om mer enn når man bare har menstruasjon. Og ikke som når du bare blør, for det vet jeg er helt normalt. Det var en god del, fortalte hun, ifølge People.

Publisert: 01.10.20 kl. 06:58