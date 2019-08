STEMT HJEM: Kari Gjærum fremførte «For vår jord» under kveldens «Stjernekamp», men ble stemt hjem av seerne. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

MGP-veteran Kari Gjærum ble stemt ut fra MGP-kveld i «Stjernekamp»

Til tross for at Kari Gjærum fikk femmer av VGs anmelder under kveldens «Stjernekamp», ble hun stemt ut av programmet: – Jeg er litt lettet!

Lørdag kveld var det duket for årets andre episode av NRKs «Stjernekamp». I kveld var det fest og glitter på scenen, når MGP var temaet. Melodi Grand Prix fyller 60 år i 2020. «Stjernekamp» startet altså feiringen i kveld.

I løpet av kvelden fremfører deltagerne låter både fra norsk Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest fra gjennom flere tiår.

– Selv om jeg er godt kjent med MGP-temaet, tenker jeg ikke at folket driver med rettferdighetstemmer. Noen må jo ut, og i kveld var det meg. Det er egentlig greit. Deltakerne er jo med for å etablere seg, men jeg er jo etablert. Sånn sett er det greit det var meg, Sier Gjærum til VG.

Kari Gjærum imponerte VGs anmelder, Marius Asp, men ble likevel stemt ut av programmet. På skjermen forteller hun at hun takler det fint, og at hun har nok å drive med på fritiden. For eksempel trekker hun frem barnebarna, som hun gjerne vil bruke tid sammen med.

– Jeg er litt lettet. Jeg har jo mye å gjøre fremover og flere ting å ta tak i. Og så lenge jeg får synge videre, så er jeg glad. Jeg synger jo hele tiden, forteller MGP-veteranen.

VGs anmelder skrev følgende etter Gjærums opptreden:

«Kari Gjærum er veteranen i dette selskapet, og hun velger seg også en låt som skiller seg ut i kraft av åttitalls gospeldunst: «For vår jord», en sang norske MGP-feinschmeckere ofte treffer fram som en av de skjulte skattene i tradisjonen. Hun synger strengt tatt veldig bra, og gjør på mange måter bidraget til sitt eget – uten at den tidstypiske koloritten helt fjernes. Flott innsats – som forventet».

Av VGs anmelder fikk vokalisten en soleklar femmer, men folket ga Kari kastet fire.

– Fikk jeg femmer av VG? Det er jo fantastisk, sier en strålende Gjærum som forteller at hun går ut av konkurransen rakrygget.

