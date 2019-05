FORTSATT I LIVE: Jon Snow overlevde blodige «The Long Night» og blir å se i det han selv omtaler som en «forvridd og ukomfortabel» episode. Foto: Helen Sloan/HBO

«Game of Thrones»-skuespiller om episode fire: – Forvridd og ukomfortabel

Den forrige episoden av serien etterlot seerne i sjokk. Nå må de forberede seg på en ny urovekkende runde, ifølge Kit Harington. OBS! Denne saken inneholder spoilere.

Nå nettopp







Med episode tre bikket man halvveis i den åttende og siste sesongen i « Game of Thrones ». Natt til mandag kommer den fjerde episoden, og flere av skuespillerne har ymtet frempå at det ikke blir noen hyggestund.

les også Joe Jonas og Sophie Turner giftet seg i Las Vegas

Men, det er man heller ikke vant med fra den blodige serien. Forrige episode gikk mesteparten av hæren til Jon Snow og Daenerys Targaryen med i møtet med Nattkongens likhær. Den fysisk anstrengende episoden ble avsluttet av at Arya snek seg opp bak Nattkongen og satte dolken av valyrisk stål i brystet på den fryktede skikkelsen.

De gjenværende karakterene kunne puste ut etter å ha overlevd møtet med døden selv. Men ny utfordringer venter, i Kings Landing venter nemlig Cersei Lannister med leiesoldat-hæren sin, slik man ser i traileren til episoden.

les også «Game of Thrones» satte ny amerikansk seerrekord

En av favorittepisodene

Heller ikke Harington legger skjul på at karakterene står overfor nye anstrengelser.

– Verden er trygg nå. De feirer og sier ha det til sine tapte venner. Men som seere tenker dere: «Dette er bare episode fire, noe kommer til å skje», sier han kryptisk til Entertainment Weekly.

Han kaller episoden en av sine favoritter fordi karakterene ser ut til å ha fått det de ønsket. Det er imidlertid neppe noen som forventer en lykkelig slutt på serien, i alle fall ikke halvveis i sesongen.

– Det er noe forvridd og ukomfortabelt med den. Den er så Shakesparisk, sier 32-åringen.

IKKE TRYGGE: Det er høyst usikkert hvem og hvor mange av de elskede karakterene som står igjen når siste sesong har gått i svart. Foto: Helen Sloan/HBO

«Sinnssyke»

Også Emilia Clarke, som spiller dragedronningen, har mer en ymtet frempå at de kommende episodene blir spektakulære. Hos Jimmy Kimmel hevder hun at de tre siste episodene blir «sinnssyke».

– Episode fem blir større, sier hun og illustrerer en eksplosjon med armene.

– Finn den største TV-en du kan!

les også Svimlende prislapp på «Game of Thrones»-slutten

De største karakterene overlevde episode tre, og det er ventet at serieskaperne, som ikke har rykte på seg for å være barmhjertige, vil ta livet av en eller flere av de kjæreste karakterene over de siste episodene.

Skuespillerne holder imidlertid kortene tett til brystet, og ingen virker å være trygge.

Publisert: 05.05.19 kl. 16:13