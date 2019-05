FØRSTE BILDE: De nybakte førstegangsforeldrene viste frem sønnen for offentligheten onsdag ettermiddag. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Prins Harry og hertuginne Meghan har valgt babynavn – dette skal gutten hete

Hertugen og hertuginnen har annonsert hva sønnen skal hete – Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Spekulasjonene rundt hva den nyfødte skal hete, har vært mange siden lenge før fødselen. Etter at det ble kjent at barnet var en gutt, har de heteste bettingtipsene gått på Arthur, Philip og Albert – alle med lange tradisjoner innen kongehuset. Det samme med James og Edward, som også har vært tippet.

Hertuginne Meghan (37) og prins Harry (34) viste frem sønnen for første gang onsdag ettermiddag i St. George's Hall på Windsor Castle. Da var det gått to og et halvt døgn siden den lille gutten så dagens lys.

Men de valgte altså enda litt lenger med å kunngjøre navnet. Onsdag ettermiddag ble navnet imidlertid annonsert på Instagram.

– Hertugen og hertuginnen av Sussex gleder seg over å kunngjøre at de har navngitt sitt førstefødte barn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Denne ettermiddagen ble Hennes Kongelige Høyhet, Dronningen, introdusert til sitt åttende oldebarn på Windsor Castle, står det på hertugparets offisielle konto.

– Tilstede var også hertugen av Edinburgh og hertuginne Meghans mor.

Ingen tittel

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, påpeker overfor VG at paret igjen velger svært utradisjonelt, og at navnevalget er nok et bevis på hvor fjernt i arverekken han er - syvende plass.

– Et både uventet og uvant navn på et medlem av kongefamilien, sier han.

– Gutten får heller ingen tittel - altså verken prins eller jarl. Isteden får han etternavnet Mountbatten-Windsor - en kombinasjon av prins Philips og dronning Elizabeths familienavn! Dette er en stor heder til prins Philip som alltid har ønsket at familienavnet hans skulle gå i arv til hans etterkommere. Nå bærer oldebarnet Archie det altså videre!

På overtid

Da prins Harry (34) gledesstrålende bekreftet fødselen mandag, antydet han at han og hertuginne Meghan (37) fortsatt var i tenkeboksen om navnet. Og så veldig unaturlig var ikke det, med tanke på at de selv ikke skal ha ønsket å vite kjønnet på babyen før fødselen.

– Babyen kom litt på overtid, så vi har hatt tid til å gruble på det. Det blir det neste skrittet, sa den nybakte førstegangspappaen.

Britiske tabloider: Planlagt hjemmefødsel endte på sykehus

Nysgjerrigheten rundt fødselen har vært ekstra stor, helt siden hertugparet for flere uker siden gikk ut og varslet at de ville holde kortene tett til brystet og vente med å kunngjøre den nye verdensborgeren frem til de selv hadde rukket å fordøye begivenheten i fred og ro. Det tradisjonelle bildet av nybakt mor og barn utenfor sykehuset har folket heller ikke fått servert.

Fødte mandag

At det drøyer flere dager før navnet blir offentliggjort, er imidlertid ikke sjeldent. Prins William (36) og hertuginne Kate (37) har drøyd mellom to til fire dager rundt kunngjøringen av navn ved alle sine tre anledninger.

Prins Harry: – It’s a boy

HER ER HAN: Det ferskeste tilskuddet i den britiske kongefamilien. Foto: Domic Lipinski / PA / PRESS ASSOCIATION

Det var en stolt og overveldet prins Harry som mandag ettermiddag meldte at han var blitt pappa til en gutt, og at hertuginnen hadde født tidlig på morgenen. Gutten veide 3260 gram da han kom til verden.

Harry og Meghans sønn er den syvende i arverekken til tronen – og det åttende oldebarnet til dronning Elizabeth (93).

