KONGELIG BRYLLUP: Prinsesse Marie og prins Joachim av Danmark ankommer bryllupet til prins Carl Philip og Sofia Hellqvist i Slottskirken i Stockholm i 2015. Foto: Fredrik Sandberg

Prins Joachim ble intervjuet få timer før hasteinnleggelsen

Kort tid før prins Joachim ble innlagt med blodpropp i hjernen fredag, ble han intervjuet av det franske mediet La Depeche.

Sent fredag kveld ble prins Joachim innlagt på universitetssykehuset i Toulouse, Frankrike, på grunn av en blodpropp i hjernen.

Prinsen gjennomgikk umiddelbart operasjon, og den danske kongehuset opplyste i en pressemelding at operasjonen var vellykket, og tilstanden hans er stabil.

Bare to timer før prins Joachim ble hasteinnlagt, ble han intervjuet av det franske mediet La Depeche, ifølge Ekstra Bladet.

Prins Joachim og prinsesse Marie skal ha møtt avisen med et stort smil. I «overdådige» omgivelser med utsikt over vannet ga prins Joachim og prinsesse Marie et 45-minutters langt intervju fra deres hjem i Frankrike.

– Her er den vakreste balkongen i Frankrike. Å kunne glede meg over det er et av mine største privilegier. Det er vanskelig å klare seg uten, sa prinsen ifølge avisen.

Under intervjuet skal det ikke ha vært noe som tydet på prinsen skulle lide av alvorlige helseplager få timer senere.

– Ligger mitt hjerte nært

I intervjuet skal prins Joachim ha fortalt om sitt nære forhold til Frankrike.

– Min første utenlandsreise var til Lot. Min far ble født her. Jeg kommer hit nesten hvert år, spesielt om sommeren. Det er en eiendom som ligger mitt hjerte nært fordi jeg har hatt fantastiske stunder med familien min, og det har alltid vært med denne fantastiske utsikten, sa prinsen til den franske avisen.

Ifølge avisen var parets planer for de kommende dagene å tilbringe en dag på romsenteret «Cité de l'Espace» i Toulouse. De hadde også planlagt et besøk i Toulouse-Lautrec kunstmuseum og Albi-katedralet. Deretter skulle de reise til Paris.

Prins Joachim og Prinsesse Marie var på sommerferie i Cayx med barna sine, 11 år gamle Athena og åtte år gamle Henrik. Dronning Margrethe var ikke på ferie i Frankrike i år på grunn av koronapandemien.

Tilstanden er fortsatt stabil

Kongehusets kommunikasjonssjef Lene Balleby sier søndag ettermiddag til Ekstra Bladet at prinsens tilstand fremdeles er stabil og at det er for tidlig å si hvor lenge han kommer til å være innlagt.

Det er også for tidlig å vurdere om sykdommen og sykehusinnleggelsen vil ha innvirkning på prins Joachims stilling som forsvarsattaché, som han etter planen skal innta 1. september.

I stillingen skal han være en forbindelsesleder mellom det danske og franske forsvaret. Stillingen tar sikte på å styrke det sikkerhetspolitiske og diplomatiske samarbeidet med Frankrike.

Publisert: 26.07.20 kl. 17:36

