MESSE: Hertuginne Kate kneler for dronning Elizabeth utenfor St Georges-kapellet i London søndag. Ellers f.v.: Prins Harry, Zara Tindall (prinsesse Annes datter), Mike Tindall, prins William og prins Andrew. Foto: Eamonn McCormack / PA Wire

Dronning Elizabeth 93 år – høygravide Meghan sto over påskemessen

Prins William, hertuginne Kate og prins Harry var alle til stede, men hertuginne Meghan glimret med sitt fravær i kirken, der jubilanten var hedersgjest.

Dronning Elizabeths 93-årsdag falt i år sammen med 1. påskedag. Det hindret ikke dronningen, verdens lengstsittende nålevende monark, i å være med på gudstjenesten i St George's Chapel. På plass var også prinsebarnebarna William (36) og Harry (34) – og førstnevntes kone, hertuginne Kate (37).

Prins Harrys kone, hertuginne Meghan (37), valgte å stå over seremonien, noe som ikke er unaturlig med tanke på at hun venter parets første barn i disse dager.

JUBILANT: Dronning Elizabeth så ut til å være i strålende humør. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Tenk hun er blitt 93. Det er ikke til å tro. Og hun har altså vært Storbritannias dronning helt siden 1952 og sett britiske statsministre komme og gå. Hun har i alle år også vært der som en fiksstjerne på den internasjonale arena og møtt alle USAs presidenter helt siden Truman, sier Kjell Arne Totland, kongehusekspert i TV 2, til VG.

– Og «Lilibeth» er «still going strong», i sine glade, fargerike antrekk, svært ulike det vi ellers forbinder med en 93-åring, legger han til.

Sjelden begivenhet

Dronningen ble født 21. april for 93 år siden. Hvert år pleier Storbritannia imidlertid å markere hennes bursdag også på sommeren, vanligvis den andre lørdagen i juli, med militærparaden Trooping the Color i London sentrum.

– Vanligvis pleier vi ikke å se Majesteten på hennes «egentlige» bursdag 21. april. Men fordi dagen i dag faller på 1. påskedag, og hun da alltid går til påskegudstjeneste i St George’s Chapel på Windsor slott, fikk britene anledning til å feire henne da hun ut på dagen kom til kirke sammen med store deler av sin familie, sier Totland.

Har møtt dronningen

Han har selv i embeds medfør hatt gleden av å møte og å veksle noen ord med dronning Elizabeth et par ganger, både i Storbritannia og i Norge.

– Hun har virkelig imponert meg, både med sin tilstedeværelse og sin enestående hukommelse. Virkelig en fabelaktig dame – som menneske og som monark.

KONGEHUSEKSPERT: Kjell Arne Totland. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Prins Charles (70) og hertuginne Camilla (71) deltok ikke på messen. Dronningens ektemann, prins Philip (97), var heller ikke å se.

Snart fødsel

– Prins Philip var på Windsor, men holdt seg innendørs, mens prins Charles og hans Camilla som alltid feirer påsken i Skottland. Men fraværet «alle» snakket om var naturligvis Meghan, hertuginnen av Sussex, som er i niende måned med sitt første barn, sier Totland.

Han sier at britene tar dette som et tydelig tegn på at Meghan nå er dagsventende, og at «etterlengtede Baby Sussex kan komme hver dag som helst».

– Og det rapporteres fra London at britiske medier nå skjerper beredskapen i påsken i tilfelle noe skulle skje, sier kongehuseksperten.

William og Meghan gratulerte tidlig søndag dronningen med dagen via Instagram. Under et ungdomsbilde av dronningen skriver prinseparet:

«Gratulerer med dagen, dere Majestet, Ma’am og Bestemor! Håper du får en fantastisk dag!»:

Når hertuginne Meghan og prins Harry nå nærmer seg familieforøkelse, har de uttrykt at de kommer til å holde fødselen hemmelig for offentligheten frem til de selv har rukket å feire begivenheten privat.

De to flyttet nylig inn i sin nye bolig Frogmore Cottage ute i Windsor- parken.

BLOMSTERBARN: Dronningen fikk overrakt buketter etter påskemessen. Foto: Eamonn McCormack / PA Wire

