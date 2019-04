FORELDRE: 11. april ble «Jakten»-paret Erik Grytnes og Maria Bjørndal foreldre for første gang. Foto: Espen Solli

Ny «Jakten»-baby: – Det fineste jeg har opplevd

Tidligere «Jakten på kjærligheten»- bonde Erik Grytnes og hans kjære Maria Bjørndal har blitt foreldre til en liten gutt.

Erik Grytnes og Maria Bjørndal deltok i Jakten på kjærligheten i 2017, torsdag 11. april ble de foreldre for første gang.

– Det å bli far er det fineste jeg har opplevd. Vi prøver og feiler, sover litt lite og gjør som andre småbarnsforeldre. Lille Peder er et bevis på at Jakten på kjærligheten fungerer, sier «jakten»-bonden til VG.

Påskeferien tilbringer de nybakte foreldrene hjemme på gården.

– Vi har kalt denne påsken for ammepåske. Vi er hjemme, har besøk av familie og prøver å bli kjent med Peder, forteller han.

TO BLE TRE: Paret fikk en liten gutt som heter Peder. Foto: Privat

I november i fjor fortalte paret at de hadde planlagt å bli gravide.

Paret er forlovet, men har ikke enda satt noen dato for bryllupet.

– Vi får ta en ting av gangen, sier Grytnes.

Paret forlovet seg allerede en kort måned etter den siste episoden av «Jakten på kjærligheten» gikk på skjermen.

Publisert: 20.04.19 kl. 12:46