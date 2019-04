FÅR TV-PROGRAM: Rune Haraldsen er mannen som tar over programmet som Otto Robsahm egentlig skulle lede. Foto: Renate Madsen

Otto Robsahm ferdig i nytt program – Rune Haraldsen tar over

TVNorge er godt i gang med produksjonen av programmet som overtar etter «Sinnasnekker’n».

«Til våren skal jeg reise rundt i leiligheter og hus for å pusse opp. Utfordringen er at jeg skal gjøre det på én dag, og den som bor der skal ikke vite om det. Kjenner du en som kunne fortjent en oppgradering?», skrev snekker og programleder Otto Robsahm (51) på Facebook 16. januar i år.

Under teksten postet programlederen en promosnutt, samt link til søknadsskjema for å medvirke i det som skulle vært hans nye program på Discovery.

Slik skulle det imidlertid ikke gå, kunne VG avsløre i midten av mars. Det nye oppussingsprogrammet, som har fått navnet «Oppussing på én dag», skal fortsatt produseres og sendes, men med en helt annen programleder.

les også «Sinnasnekker’n» Otto Robsahm ferdig i nytt program – før det er blitt sendt på TV

Den nye programlederen blir Rune Haraldsen (33). Haraldsen er kjent fra blant annet «Eventyrlig Oppussing» på TV3 og «Norske rotehjem» på TVNorge , der han var programleder sammen med Synnøve Skarbø.

Haraldsen hadde også en pikant rolle som prest da tidligere NRK-programleder sto frem som homofil:

Haraldsen bekrefter programlederrollen til VG.

– Jeg fikk en telefon i januar, der jeg fikk spørsmål om jeg hadde lyst til å bli programleder for programmet. Egentlig var det Otto som skulle ha rollen. Så langt har det vært veldig kult, forteller 33-åringen, som i programmet skal overraske folk hjemme uten at de aner at han er der.

PÅ RØD LØPER: Programleder Rune Haraldsen hadde med seg sin daværende kjæreste Anette Marie Antonsen da kjendisstylist Jan Thomas lanserte make-up i 2015. Foto: Helge Mikalsen

– Det er som å skru tida tilbake 20 år, jeg blir som et barn igjen! En 12-åring som tar folk «på fersken», erkjenner han.

I mars uttalte mediesjef i Discovery Networks, Hanne McBride, at kanalen hadde valgt å gi «Sinnasnekker’n» en sendepause.

– Det er det flere årsaker til, og det handler mest om totalen på sendeskjemaet fremover. En pause innebærer ikke at «Sinnasnekker’n» aldri kan komme tilbake på skjermen, sa hun den gang.

Etter hva VG forstår, er «Oppussing på én dag» ment å erstatte nettopp «Sinnasnekker’n». Innspillingen av serien startet for drøye tre uker siden og vil holde på frem til 20. juni.

Programmet produseres av produksjonsselskapet DogTV, som også har produsert nettopp «Sinnasnekker’n» og Norske rotehjem», samt «Neste låt» på TV 2.

«Oppussing på én dag» skal etter planen sendes kommende høst.

TAR PAUSE: «Sinnasnekker’n» og Otto Robsahm blir ikke å se på TV kommende høst. Foto: TVNorge

Programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, gleder seg til å få Haraldsen på skjermen.

– Vi har akkurat kommet i gang med produksjonen og gleder oss til å vise det til seerne til høsten. Rune gjorde en veldig fin jobb i «Norske rotehjem» sammen med Synnøve Skarbø og det blir fint å ha ham tilbake på skjermen igjen, sier Landsverk til VG.

Deltagerne i «Oppussing på én dag» har blitt plukket ut etter tips fra publikum, og er folk som trenger hjelp med alt fra et strøk maling eller et nytt gulv, til helt nytt interiør. I det vedkommende forlater boligen sin, rykker en gjeng med håndverkere inn for å pusse opp det de klarer innen den intetanende boligeieren kommer tilbake.

Publisert: 24.04.19 kl. 18:56