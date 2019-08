FRISK: Leif Einar «Lothepus» Lothe er frisk etter kreftbehandlingen, og deltar i «Senkveld-slaget: Øst mot Vest» som kommer på TV denne høsten. Foto: Anniken Aronsen/VG

Lothepus bagatelliserer kreften: – Ingenting i forhold til hva andre sliter med

LANGESUND (VG) Nå er Leif Einar Lothe (49) både kreft- og røykfri, og planlegger å reise på en fire måneders ekspedisjon til Nordpolen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

For snart ett år siden fikk tidenes første «Farmen kjendis»-vinner beskjed om at han risikerte å utvikle strupekreft, etter å ha hatt vondt i halsen over en lengre periode.

I oktober i fjor fikk han utført et inngrep på stemmebåndene for å sette en stopper for sykdommen. Én måned senere kom imidlertid den nedslående beskjeden fra legene – han hadde fått strupekreft.

Lothe måtte gjennom flere strålebehandlinger den vinteren, men ble i våres erklært helt frisk.

les også Leif Einar Lothe frikjent i retten

– Bagatelliserer kreften

Etter beskjeden fra legene om at røyking var uaktuelt, stumpet den tidligere storrøykeren sigaretten på dagen. 49-åringen kan i september feire ett år som røykfri.

– Det var ikke så vanskelig som folk sier, men det var et helvete, sier han når VG møter ham i Langesund.

les også Mammaen til «Lothepus» om første gang hun så ham på skjermen: – Jeg ble sjokkert

Det var ikke bare røykingen helsen satte en stopper for. Trubaduren har også måttet kutte ut både synging og konsertvirksomhet. Lothe henger imidlertid ikke med hodet, og bruker ikke overdrevent med tankevirksomhet på kreften, hverken nå eller da.

– Jeg dro på stråling, og gjorde jobben min. Jeg bagatelliserer kreften, det er ingenting i forhold til hva andre sliter med. Jeg har reist rundt og sett unger med kreft. Da veit du at det du selv sliter med er ingenting.

Lothe var blant annet i Sør-Sudan i 2017 sammen med Røde Kors, hvor han besøkte en by med sørsudanske flyktninger som hadde rømt fra opptøyer i hjembyen.

Mer har han ikke å si om kreften, det er et tilbakelagt kapittel, og ingen ting verdt å dvele over.

les også Lothepus er årets kjendis

Redd for samboerens reaksjon

49-åringen ser seg altså ikke tilbake, men planlegger nå nytt TV-program hvor han skal reise ut på ekspedisjon i verden. Det blir altså ingen ny sesong av «Fjorden Cowboys», hvor Lothe ble et kjent TV-fjes. Han skal ha med seg to kjendiser på turen, men bedyrer at han ikke vet hvem.

– Men jeg vet at det er kjøpt inn dame-klær i størrelse M, sier han hemmelighetsfullt.

Neste år er planen å reise til Nordpolen, en tur han anslår å ta fire måneder. Planleggingen har foregått over flere måneder, og i sommer gikk han til innkjøp at båten som skal lose teamet gjennom den farefulle ferden.

les også Lothepus nektet adgang til Vinmonopolets fagmesser

– Jeg håper vi ikke sitter fast. Det er for langt inn for helikoptere å redde oss, så vi må ha mer mat som varer et par år, sier han.

Drømmen om å reise til Nordpolen oppsto da han sammen med Joar «Levemann Førde» reise til Grønland i 2016.

Han bekymrer seg imidlertid for to ting – å få inn sponsormidler på ti millioner kroner før nyttår, samt å ta opp ekspedisjonen rundt middagsbordet.

– Nei, jeg tør ikke å snakke om det med kjerringa. Da blir hun rasende. Så det er ikke tema i heimen, slår han fast.

les også Dikt om Mannen og Lothepus går sin seiersgang på Facebook

Ingen undersått

Lothe er en av deltagerne i «Senkveld-slaget», hvor han skal gi alt for å sikre vestlandslaget og lagkaptein Stian Blipp seieren mot Helene Olafsen og hennes østlandslag.

Skytebasen fra Hardanger er ikke kjent for å la seg herse med, og går nødig med på at Blipp leder laget i konkurransen.

– Jeg er ikke under noen. På papiret er han kanskje sjef, sier han lurt.

Den velkjente strikkegenseren fikk han imidlertid ikke mast seg til å ha på, han ser nærmest fremmed ut med blå trenings-t-skjorte, den som hele laget er kledd i.

– De prøver å seksualisere meg, det blir jeg forbanna av, ler han.

Rettelse: I VGs papirutgave lørdag 24.08.2019 ble det med denne artikkelen brukt et bilde av Lothe avbildet med sin kone Randi Sørum. Ved en feil ble det brukt feil navn på Sørum, som i papirutgaven ble navngitt som Anne Karin. Rettelsen ble lagt inn søndag 25.08.2016 klokken 10.43.

Publisert: 25.08.19 kl. 10:45