Marlon Langeland om «Skam»-vennens bryllup: – Jeg visste ikke engang at hun hadde kjæreste

NRK MARIENLYST (VG) Marlon Langeland (19) ble like overrasket som alle andre da han plutselig så brudebilde av skuespillerkollega Iman Meskini (22).







Giftermålet til «Skam»-stjernen Iman Meskini og hennes Morad Jarrari (27) var nemlig en godt bevart hemmelighet til vielsen var overstått onsdag i forrige uke.

– Jeg visste ikke engang at hun hadde kjæreste. De har vært veldig flinke til å holde det skjult, sier Meskinis tidligere kollega i TV-suksessen når VG treffer ham på NRKs høstlansering tirsdag.

Langeland er svært glad på venninnens vegne.

– Da jeg så bildet og hørte at hun hadde giftet seg, tenkte jeg at dette er helt fantastisk. Jeg ønsker henne det beste i verden.

Selv om heller ikke Langeland kjente til planene for den store begivenheten, forteller 19-åringen at han og Meskini har jevn kontakt, selv om «Skam» satte punktum sommer 2017.

– Vi snapper hele tiden, men jeg visste altså ingenting om dette. Hun har jo akkurat studert i Jordan og kommet tilbake. Jeg er bare så imponert over hva hun får til, og alt hun gjør. Og hele tiden er hun positiv, sier Langeland om Meskini, som nylig kom helt til finalen i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

I oktober dukker Langeland på nytt opp på TV-skjermen – i den nye serien «Twin», der han spiller mot blant andre «Game of Thrones»stjernen Kristofer Hivju (40).

– Dette har jeg ikke turt å si til Kristofer, men jeg møtte ham da jeg var ni år gammel i en bursdag som mamma tok meg med i. Det har vært utrolig kult å jobbe med ham og å se hvordan har arbeider. Bare å se den energien, som smitter over på alle sammen, skryter Langeland.

«TWIN»-KOLLEGER: Kristofer Hivju, Rebekka Nystabakk, Mathilde L.H. Cuhra og Marlon Langeland på NRKs høstlansering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Om det er en trist scene, stille scene eller en energifull scene, så gir han noe til deg som gjør at du presterer mye bedre. Det finnes ikke noe bedre enn det, faktisk.

– Når kameraene er av da?

– Han får deg til å se bra ut. Han er veldig bra. Som en liten læremester, kanskje.

«Twin» tar utgangspunkt i de eneggede tvillingene Adam og Erik (begge spilt av Hivju), som lever helt forskjellige liv – den ene som ansvarlig familiefar, den andre som en surfeboms. De to ender etter hvert opp i en slåsskamp med tragisk utfall. Adam dør, og det som var en ulykke, ser ut som et mord. For å slippe fengsel, overtaler Adams kone Ingrid (spilt av Rebekka Nystabakk (34)) Erik til å overta identiteten til sin døde bror.

Innspillingen fant sted i Lofoten, og Langeland forteller om store fysiske utfordringer.

– Det var utrolig slitsomt. Vi varute i vannet, med redningspersonell til stede hele tiden. Dykkermestre og alt sammen. Vi snakker om Nord-Norge, så det var kaldt, i tillegg til at det var massevis av strømninger under vann. Man er sliten, går og legger seg, og må opp tidlig dagen derpå for å gjøre akkurat det samme igjen. Jeg var ganske støl da jeg kom hjem, for å si det sånn.

Strabasiøst var det også da Langeland ble superstjerne i rollen som «Skam»-Jonas i 2015. Også etter at serien sluttet, har han følt seg i overkant omsvermet.

– Det har vært en tid fylt av gale mennesker som skal ta bilde. En periode kunne jeg ikke gå til skolen uten å bli stoppet to ganger.

Langeland forteller om overivrige mødre som ville at han skulle ta bilde med døtrene deres.

– Det kom til et punkt der jeg ikke gikk ut på to uker. Så ille var det. Men det ordner seg, og de aller fleste er jo utrolig greie og vil bare det beste. Det finnes noen tullinger, men det er veldig sjeldent altså.

– Hvordan er det å stå i en sånn storm som «Skam» skapte?

– Poenget er jo at ingen av oss hadde vært med på noe sånt før. Ingen visste hvordan det kunne være, og det ble blåst ut av proporsjoner. Det er noe man ikke kan forberede seg på, uansett hvor mange som står rundt deg og forteller deg hva du skal gjøre eller si.

Nå forteller Langeland at det heldigvis roet seg ned. Men han ser ikke bort fra at han med den nye serien vil merke økt interesse igjen.

– Jeg liker å omgås mennesker, men trives aller best i eget selskap. Det har vært veldig deilig med en liten pause, men jeg gleder meg likevel til å se dette på skjermen, sier han.

