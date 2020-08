Insider melder at Jenner kan ha fått innpass til byen fordi sminkegiganten Coty Inc, selskapet som eier Jenners sminkemerke «Kylie Cosmetics», har sitt hovedkvarter i Paris. Og derfor var turen kvalifisert som en forretningsreise. Vanligvis er de franske grensene stengt for amerikanske turister.

Kylie Jenner faces backlash after posting pictures from Paris as critics say they're forced to stay home or can't visit loved ones abroad