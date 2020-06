GIR SEG: NRK bekrefter til VG at Thomas Felberg (til høyre) ikke lenger vil bli å se som fast dommer i «Stjernekamp». Stjernekamp finale NRK. Her er han avbildet sammen med fjorårets vinner Bilal Saab og meddommer Mona B. Riise. Foto: Frode Hansen

NRK bekrefter: Thomas Felberg er ferdig i «Stjernekamp»

En drøyt seks års lang epoke er over for den 48 år gamle musikeren og programlederen.

Det ble ramaskrik og hektisk aktivitet på sosiale medier da rockemusiker og programleder Thomas Felerg høsten 2014 inntok dommerbordet i NRK-programmet «Stjernekamp» iført singlet. Nå, drøye seks år senere, gir han seg som dommer i programmet.

Det bekrefter også NRK til VG.

– Det stemmer at Thomas ikke er med som ekspertdommer i «Stjernekamp» i høst. I den neste sesongen vil det være to sjangereksperter på sending som endres fra uke til uke, slik at kun Mona B. Riise blir fast i dommerpanelet, forteller kommunikasjonsansvarlig for «Stjernekamp» i NRK, Helene Amlie, til VG.

Ifølge Amlie er bakgrunnen for avgjørelsen et ønske om å styrke sjangerpresentasjonen og få mer variasjon og fleksibilitet i dommerpanelet fra sjanger til sjanger.

– Thomas Felberg har gjort en strålende jobb i Stjernekamp, og er fortsatt en viktig profil for NRK, legger hun til.

UTILGJENGELIG: Thomas Felberg er med i «Farmen kjendis», og har av den grunn ikke vært tilgjengelig for kommentar rundt det faktum at han nå er ferdig i «Stjernekamp». Foto: Frode Hansen

I mai ble det kjent at Felberg er en av deltagerne i den femte utgaven av «Farmen kjendis» på TV 2. Innspillingen av programmet pågår i disse dager for fullt, og det vil ikke være mulig å få noen av deltagerne i tale før produksjonen er helt over.

48-åringen har med det ikke vært tilgjengelig for kommentar i forbindelse med denne saken.

Deltagerne i den forrige «Stjernekamp»-sesongen var Adrian Jørgensen, Beate S. Lech, Åge Sten Nilsen, Andrea Santiago, Kim André Rysstad, Anette Amelia Hoff Larsen, Sondre Mulongo Nystrøm, Kari Gjærum, Bilal Saab og Hanne Sørvaag. Det var Bilal Saab som til slutt gikk av med seieren.

Deltagerne i den neste sesongen slippes 11. juni.

I tillegg til «Stjernekamp» og bandet WE er Felberg kjent fra blant annet «Felbergs loft» på NRK P13, samt NRK-quizen «Tidsbonanza». Han har også ledet «Spellemann» sammen med Jenny Skavlan.

Publisert: 03.06.20 kl. 13:28 Oppdatert: 03.06.20 kl. 13:45

