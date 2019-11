MINNE FOR LIVET: Gjerstad mener han kommer til å huske møtet med paven resten av livet. Foto: Wold, Ole Martin

Snåsamannen møtte paven

– Dette er det største kristelige øyeblikket jeg har opplevd noensinne.

Slik beskriver den nå 93 år gamle Joralf Gjerstad sitt nylige møte med pave Frans i Roma overfor Namdalsavisa. Et møte han aldri kommer til å glemme.

– Han tok tak i den ene hånda mi med begge hendene sine og ristet den skikkelig. Vi var varme begge to, og akkurat det kommer jeg til å huske for resten av livet, forteller Gjerstad til avisen.

Snåsamannen er blitt kjent for å ha det han hevder er «varme hender». Han mener spørsmål om livet, nestekjærlighet, tro og døden er blant de viktigste i livet.

– Vi ble gode venner øyeblikkelig, sier han til avisen.

Det var Gjerstads gode venninne Anne Ovidie Hagerup fra Overhalla som tok initiativ til og organiserte reisen for Gjerstad. Flybillettene ble sponset av SAS-sjefen, mens Se og Hør betalte for hotelloppholdet.

VARME HENDER: Gjerstad husker Pavens hender som varme; lik hans egne. Foto: Koji Sasahara / AP

Gjerstad synes han er heldig som har fått lov til å treffe både kongen og kronprinsen – og nå selveste paven.

– Det var ikke Paven, men mennesket og hans godhet som møtte meg den dagen, sier Gjerstad til Namdalsavisa og fortsetter:

– Han virket som en alminnelig mann, som en skogsarbeider fra Snåsa, forteller 93-åringen.

I over 50 år skal Gjerstad ha tatt i mot titusener av syke og mennesker i dyp fortvilelse og sorg.

Mange hevder de har fått hjelp av Snåsamannen og det de mener er hans helbredende krefter.

– For dem, alle som en, har jeg bedt en bønn i stillhet. Jeg har ikke gjort forskjell på folk, og har hjulpet alle jeg kan, sa Joralf Gjerstad til VG i 2017.

I et intervju med VG+ gjort før julen 2018, da han hadde flyttet på gamlehjem etter at kona Signe døde, forteller Gjerstad at han fortsatt oppsøkes av folk som ønsker hjelp.

– Det hender, men ikke sånn som det var før da vi bodde hjemme. Det går ikke å ta imot folk her jeg bor nå. Men jeg kan fortsatt kjenne den smerten folk rundt meg bærer på. Da må jeg hjelpe.

