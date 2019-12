Åge Sten Nilsen (50): Slik sjekket han opp Christine (28)

Åge Sten Nilsen ble helt slått i bakken da han så 22 år yngre Christine for første gang. Nå føler han seg like nyforelsket som en fjortis og har gjort trønder av seg for å bo sammen med kjæresten.

Ingrid Johansen

For mindre enn 10 minutter siden