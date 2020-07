HAR FÅTT KRAV: Makeup-artist Dajana Makeup er personlig konkurs, etter at Skatteetaten har fremmet et krav på grunn av manglende momsinnbetaling. Foto: Malene Emilie Rustad/VG

Influenceren Dajana Tomanovic er konkurs

Selv mener Dajana Tomanovic (29) at konkursen skyldes en misforståelse.

Nå nettopp

Danaja Tomanovic er en av Norges fremste makeup-artister, og med sine 99.000 følgere på Instagram er hun et kjent ansikt i influencer-verden.

Hun har i flere år drevet sin egen virksomhet i enkeltpersonforetaket Dajana Makeup, og sminket kjente personer som Sophie Elise, Alexandra Joner, Adelén og Caroline Berg Eriksen.

Hun har vært på kurs med Mario Dedivanovic, Kim Kardashians makeup-artist, og høsten 2019 var hun dommer i sminkeprogrammet «Glow-up» på TV 2. Denne høsten skal hun også gi ut bok.

Nå er makeup-artisten slått personlig konkurs, ifølge en kjennelse fra Oslo byfogdembete.

I kjennelsen står det at Skatteetaten har fremmet et krav på 389.679 kroner, og det ble i juni avholdt et rettsmøte hvor Tomanovic erkjente «å skylde det meste av kravet».

Til VG sier Tomanovic at kravet fra Skatteetaten ikke kom som en overraskelse på henne.

– Jeg var klar over feilen jeg hadde gjort vedrørende innbetaling av moms et par år tilbake i tid. Kort fortalt gjorde jeg en klassisk regnskapsfeil ved at jeg ikke betalte nok moms i en periode. Dette er ikke noe jeg er stolt av, men i ettertid har jeg gjort alt jeg har kunnet for å rydde opp og jeg har lært masse, skriver hun i en e-post.

Mener det skyldes en misforståelse

Ifølge kjennelsen har Tomanovic en gjeld på 800.000 kroner, noe hun sier skyldes en misforståelse.

– Dette en sum jeg selv oppførte da jeg trodde det var dobbelt, i og med at det første kravet var uten rentene. Men det er 380.000 som er det riktige beløpet, sier hun.

Tomanovic sier at det ikke er «rett frem å være selvstendig næringsdrivende», og mener hun ikke hadde vært i denne situasjonen om det ikke hadde vært for misforståelsen.

Bostyrer Morten Haugen sier til VG at beløpet i kjennelsen er basert på opplysninger Tomanovic selv har oppgitt, men at konkursen er gjeldende frem til hun eventuelt anker.

– Kunne situasjonen vært annerledes om hun hadde oppgitt at gjelden var lavere?

– Generelt sett er gjeldens størrelse klart relevant for spørsmålet om vilkårene for konkurs er oppfylt. Som bostyrer forholder jeg meg til at konkurs er åpnet, sier han.

Mister rett til eiendeler

Når en person er slått personlig konkurs, mister en umiddelbart retten over sine eiendeler.

Det betyr at Tomanovic mister retten til alt hun har av formue, fast eiendom, verdisaker i form av klær og gjenstander, og penger man har på bankkonto.

I mange tilfeller gjøres det likevel unntak.

– Med et godt samarbeid med konkursboet mister jeg ikke retten på noe, og har alle mine eiendeler i behold, sier Tomanovic.

Bostyrer jobber med å få en oversikt over alle eiendeler og verdier, og 11. august vil det bli avholdt første skiftesamling med alle kreditorer som mener de har krav i boet.

les også Nytt produksjonsselskap konkurs: – Uforsvarlig å fortsette

Mistet sine største inntektskilder

I kjennelsen erkjenner Tomanovic at hun ikke kan nedbetale sin samlede gjeld i løpet av noen måneder, og retten legger derfor til grunn av Tomanovic er betalingsdyktig.

– Som for mange andre, ble mitt virke hardt rammet av corona. Det betydde full stopp på dagen for mine største inntektskilder i form av kurs og stylingjobber, sier hun til VG.

Tomanovic sier hun hadde planlagt en norgesturné og andre store jobber.

– Det er jo da en naturlig konsekvens at dette påvirket min betalingsevne i den perioden. Nå som ting åpner opp, vil situasjonen være en annen og jeg ser frem til å ta opp igjen min virksomhet rundt kursholding. Det blir helt fantastisk å kunne holde kurs igjen, sier hun.

les også Influencerboom i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

Er optimistisk

Tomanovic sier at selv om hun er slått personlig konkurs, kan hun foreløpig fortsette virksomheten sin som vanlig.

– På tross av at dette ikke er noe særlig hyggelig, er jeg likevel veldig optimistisk. Jeg er heldig som kan delta på spennende stylingjobber og jeg vil fortsette med mine kurs som har vært svært vellykkede, sier hun og forteller at hun har flere kommende prosjekter hun ikke kan avsløre.

Makeup-artisten tror ikke at det vil påvirke hennes fremtidige jobbing i stor grad.

– Annet enn at jeg passer på å gjøre alt riktig regnskapsmessig, selvsagt. Jeg jobber og betaler ferdig gjelden. Så har jeg lært mye ut av denne situasjonen, og tar det med meg videre i livet, sier hun.

Publisert: 16.07.20 kl. 10:41

Les også

Mer om Økonomi Konkurs Influencer Coronaviruset

Fra andre aviser