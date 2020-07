HARDT LIV: Anniken Jørgensen legger ikke skjul på at «Farmen kjendis» til tider var brutalt, men hun ser tilbake på oppholdet med stor glede. Her er hun avbildet inne på gården sammen med en annen deltager, nemlig Øde Nerdrum. Foto: Espen Solli

Annijor etter «Farmen kjendis»: – Jeg vil aldri la noen fortelle meg at jeg bare er en blond blogger

Den kjente influenceren (23) er tilbake i hverdagen etter å ha levd et liv hundre år tilbake i tid. Det livet var ikke bare en dans på roser, avslører hun.

«Hei folkens. Klokken er 5 om morgenen, og jeg klarer ikke sove».

Slik starter det siste Instagram-innlegget til Anniken Jørgensen, aller best kjent som Annijor.

Den store «Farmen kjendis»-finalen ble avholdt på søndag. En vinner er kåret, noe som betyr at deltagerne igjen får lov til å benytte sosiale medier. Annijor beskriver oppholdet på følgende måte:

«Du må jobbe for din egen eksistens uten å ha noe fra begynnelsen av, bortsett fra stedet du befinner deg på og dyrene som bor der. Det er den mest fantastiske reisen. For resten av livet vil jeg aldri la noen fortelle meg at jeg er svak, at jeg bare er en blond blogger, eller at jeg ikke er verdig».

Hun fortsetter:

«Jeg har spist poteter hver dag, melket kuer, vært på do sammen med sauer, sovet i møkk, spist grønnsaker fra hagen og vært med å så 13.000 løk. 1921-stil, selvsagt. Du vet ikke hva det vil si å være sliten før du opplever noe sånt. Det har vært ekte, men også hardt», skriver hun i innlegget, som i skrivende stund har 8.000 likerklikk.

I innlegget legger hun heller ikke skjul på at hun i løpet av «Farmen kjendis»-oppholdet flere ganger slet med å holde tårene tilbake.

«Jeg har grått masse, og stått opp for meg selv og det jeg står for. Jeg er stolt av å bli født inn i en familie der vi står opp for hverandre og oss selv. At jeg ikke ble født som en sau. Jeg er sterkere enn jeg trodde, fysisk og mentalt. Jeg fikk nye venner, en ny familie. 12 nye mennesker hoppet inn i livet mitt, og vi ble bedt om å overleve sammen».

En fantastisk tid

I en e-post til VG skriver Jørgens manager at Jørgensen har hatt en fantastisk tid i «Farmen kjendis».

– Jeg tror folk vil sitte igjen med et inntrykk av at Anniken ikke er redd for å ta i et tak etter å ha sett henne på skjermen. Hun forteller meg at hun har vært 100 prosent seg selv og dette kommer til å gjenspeile seg i det folk får se. Jeg gleder meg til folk skal bli enda bedre kjent med Anniken i en helt annen setting enn man er vant til å se henne i, skriver manager Susanne Kjellhov.

Den 23 år gamle influenceren levde på gården sammen med blant andre Sølje Bergman (45), John Arne Riise (39), Thomas Felberg (48), Signy Fardal (58) og Eli Kari Gjengedal (49). Flere deltagere har også kommentert Jørgensens siste innlegg.

TV-KLARE: Espen Thoresen (bak fra venstre), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen er deltagerne i den neste utgaven av «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen (til venstre). Foto: Espen Solli

«Du vakre, sterke og helt unike deg. Å være sammen med deg og oppleve alt du beskriver sammen med deg har vært utfordrende, krevende men ikke minst utrolig berikende! Du er en liten diamant som jeg er så heldig å kalle venn. Takk for de uendelig mange fine stundene, og for at du er akkurat du», skriver Sølje Bergman.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Anniken Jørgensen selv torsdag. «Farmen kjendis» sendes på TV 2 vinteren 2021. Fra før av er det kjent at Ida Fladen (34) trakk seg tidlig fra programmet.

Publisert: 02.07.20 kl. 18:23

