Kun Mona Lisa får smile på bilder

Mens Louvre i Paris åpnet dørene for et bergrenset antall turister, demonstrerte franske turistguider utenfor det berømte museet.

Etter å ha vært stengt i flere måneder på grunn av coronapandemien, åpnet Louvre mandag dørene for besøkende – vel å merke et begrenset antall.

I tillegg må alle skuelystne iføre seg munnbind. Altså er det kun den legendariske kvinnen som får vise sitt gåtefulle smil på selfiene til maskerte turister.

– Supert! Et ideelt tidspunkt å besøke museet, sier den belgiske turisten Zino Vandenbeaghen til AP – henrykt over å slippe å brøyte seg vei gjennom en tett folkemengde.

Henrykt er imidlertid ikke franske turistguider, som står arbeidsløse som følge av virustrusselen. Louvre alene skal ha tapt over 420 millioner norske kroner i billettinntekter siden pandemien brøt ut for fire måneder siden.

Da Louvre åpnet for et knippe gjester mandag, var det uten de tradisjonelle guidede omvisningene. Utenfor museet hadde et stort antall guider samlet seg for å vise sin misnøye over myndighetenes håndtering av den økonomiske konsekvensene av corona.

Alle bar kopier av «Mona Lisa», museets største attraksjon og verdens kanskje aller mest berømte kunstverk.

– Regjeringen vender det døve øret til. Vi har ingen stemme, sier Margot Schmitz til Reuters.

Rundt 70 prosent av besøkende ved museet i fjor var utenlandske turister. Fortsatt er en rekke grenser stengt. Mens det normalt er 50.000 mennesker innom museet daglig, legges det nå opp til kun 7000 daglige gjester.

For museumsdirektør Jean-Luc Martinez var det spesielt å ønske besøkende velkommen igjen.

– Dette er svært følelsesladet for alle dem som har forberedt denne gjenåpningen, sier han til AP.

