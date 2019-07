KOMMENTERER SAKEN: Den kjente svenske forfatteren og kriminologen Leif GW Persson kommenterer A$AP Rocky-saken i Expressen. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Leif GW Persson om A$AP Rocky-saken: - Det mest etterforskede lovbruddet av dette slaget i vårt politis historie

Tirsdag skal A$AP Rocky i retten, tiltalt for vold. Saken har fått massiv oppmerksomhet, blant annet for den omfattende etterforskningen.

I svenske Expressen skriver den kjente kriminologen og forfatteren Leif GW Persson et innlegg om hva som kan bli utfallet av denne ukens rettssak. A$AP Rocky, eller Rakim Meyers som er hans egentlige navn, risikerer to år i fengsel for vold.

Persson mener det er lite sannsynlig at 30-åringen må sone, men at det er sannsynlig at han må betale dagsbøter samt få betinget straff.

Etterforskningen består av over fem hundre sider. Persson påpeker at tusentalls av lignende hendelser havner på politiets pult i løpet av ett år. De fleste av dem henlegges, skriver kriminologen videre.

Det hadde også sannsynligvis vært tilfelle her, om ikke saken hadde fått så stor oppmerksomhet, mener Persson.

– Jeg har ingen innvendinger mot det, eller politiets håndverk i seg selv, men gitt omstendighetene kan dette være det mest etterforskede lovbruddet av dette slaget i vårt politis historie, skriver han.

Ikke bare har saken blir nøye gjennomgått av politiet, den har også blitt satt press på av internasjonale makter.

– Så gjenstår enigheten vi kan søke i det faktum at Donald Trump er den mektigste mannen i verden, til tross for at han ikke kan noe om vårt svenske rettssystem. Merkelig, virkelig merkelig, avsluttes innlegget.

Den amerikanske artisten har sittet varetektsfengslet siden 5. juli i Kronoberg i Stockholm. Selv hevder han konsekvent at han handlet i selvforsvar da han og to andre i følget hans utøvet vold mot en ung afghansk mann.

Gjennom tre dager skal saken prøves foran en jury. Om Meyers blir dømt til fengsel må han sone i Sverige.

Publisert: 30.07.19 kl. 04:11

