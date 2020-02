HJEMME IGJEN: Odd-Bjørn Hjelmeset hadde bare vært hjemme noen dager, før han måtte operere benet. Helt til 1. februar har han vært sykemeldt. Foto: Mattis Sandblad

Odd-Bjørn Hjelmeset havnet på sykehus: - Jeg var dårlig fra første dag

Innspillingen av «Mesternes mester» ble tre sammenhengende uker med smerter og smertestillende medisiner for Odd-Bjørn Hjelmeset.

Nå nettopp

– Samtidig hadde jeg det helt fantastisk moro, sier han til VG.

Men fredag var det over og ut for den tidligere langrennskjempen.

– Jeg var dårlig fra første dag – og fra første øvelse. Etter «crossball», hvor vi skulle kaste en ni kilo tung ball opp i nettet, fikk jeg vondt i beinet og det dro seg til bak i leggen og det begynte å «brenne»- og så var jeg i gang med smertestillende. Etter det gikk det bare nedover – og da var det bare tre uker igjen. Bedre ble det ikke da det kom en forkjølelse på toppen av dette, forteller Odd-Bjørn Hjelmeset som likevel var den siste til å klage.

– Til tross for alle smertene – jeg hadde det helt fantastisk i disse tre ukene.

47-åringen fra Gloppen har vunnet fem VM-gull. Høydepunktet var da han spurtslo Frode Estil på femmila i VM i Sapporo i 2007 og tok et individuelt gull. Han har også OL-sølv fra stafetten i Vancouver, samt OL-bronse fra femmila i 2002 i Salt Lake City.

GA ALT: Til tross for store smerter ga Odd-Bjørn Hjelmeset alt i nattesten mot Kjersti Buaas, men det holdt ikke. Foto: NRK/Rubicon

– Jeg sier som Kjetil André Aamodt sa en gang jeg møtte ham: «Alle medaljene er det ikke så nøye med. Det er bare som en «kvalik» til Mesternes Mester å regne». Jeg har opplevd mye jeg også, men det er ikke så ofte man har det så moro som vi hadde det under innspillingen av serien i Kroatia.

Foto: ÅRETS DELTAGERE: Magnus Moan, Emil Hegle Svendsen, Madeleine Enersen Hellerød, Ingvill Måkestad Bovim, Eirik Verås Larsen. Kari Mette Johansen, Vidar Riseth, Margaret Knutson Aase, Odd-Bjørn Hjelmeset og Kjersti Buaas. Sunniva Luca Veliz Pedersen

Likevel - mot slutten av hans tid i «Mesternes Mester» toppet det seg helt med smerter.

– Under forrige ukes 5000 meteren fikk jeg veldig i vondt magen og det var bare helt håpløst. Klatreparken var et helvete, jeg hadde så vondt at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg da jeg hoppet tau i denne ukens episode. Da fikk jeg beskjed av legen om at jeg ikke fikk lov til å være med lenger hvis jeg ikke fikk tatt en ultralyd av magen. Hun trodde det kunne være blindtarmen - og det skal man ikke spøke med. Det var derfor jeg ble sendt til sykehuset. Det var heldigvis ikke det, men jeg var så dehydrert at jeg tror jeg fikk tre liter med væske på sykehuset, sier Odd-Bjørn.

Men der ville han ikke være – og han legger ikke skjul på at han var sliten da han kom tilbake til huset igjen om kvelden.

HER GÅR DET GALT: Allerede etter den aller første konkurransen i «Crossball» fikk Odd-Bjørn Hjelmeset store smerter. Foto: NRK/Rubicon

– Jeg var gjennom en runde på sykehuset og legen spurte meg flere ganger om jeg var sikker på om jeg ville fortsette, om jeg ikke ville trekke meg fra hele konkurransen. Men det var helt utelukket, jeg ville bare «gønne» på. Jeg er som en stor unge, jeg er i konkurransemodus hele tiden. Samtidig skjønner jeg at legen ikke kunne ta lett på det. Hun hadde jo tross alt et visst ansvar, sier Odd-Bjørn.

Han avviser også at han på noen måte hadde resignert – at det passet godt å bli slått ut av «Mesternes mester» denne uken.

– Jeg ble slått ut av en fantastisk Kjersti – og vi ga jernet begge to.

Men etter «noen fantastisk morsomme dager» sammen med de andre som var slått ut av konkurransen, var det hverken slutt på skader eller smerter for Odd-Bjørn Hjelmeset

– Da jeg kom hjem til Norge ble jeg lagt inn på sykehus og etter dette fulgte operasjon. Det var akillessenen, det var ikke noe igjen av den og den hadde løsnet fra benet. Det var så vondt og det ikke noe hyggelig syn heller, forteller han.

Helt siden han kom hjem fra «Mesternes mester» i fjor høst og frem til 1. februar har han vært sykemeldt. Nå har han begynt i ny jobb og blitt partner og medeier i det nystartede Nordic Hub. Et selskap innenfor kommunikasjon og markedsføring.

– Det var hardt å være med i ««Mesternes mester»», men nå er jeg klar til dyst igjen, sier Odd-Bjørn Hjelmeset.

Publisert: 07.02.20 kl. 21:01

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser