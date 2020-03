I SØKELYSET: Prins Andrew under en gudstjeneste i Norfolk 19. januar i år. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Statsadvokat: Prins Andrew nekter å samarbeide i Epstein-saken

Den britiske prins Andrew (60) har «fullstendig stengt døren» for samarbeid med FBI i etterforskningen av avdøde Jeffrey Epstein, sier amerikanske påtalemyndigheter.

Til tross for at prins Andrew offentlig har tilbudt sin hjelp i etterforskningen av sin nære venn Jeffrey Epstein, vil han ikke samarbeide, sier statsadvokat Geoffrey Berman i New York.

– Han har fullstendig stengt døren for frivillig samarbeid, og statsadvokatens kontor vurderer nå alternativet, sier han ifølge Reuters.

Bermans talsperson James Margolin vil ikke si hva disse alternativene innebærer.

Den styrtrike finansmannen Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige jenter.

Virginia Roberts-Giuffre har stått frem og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Dronning Elizabeths andre sønn kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter.

