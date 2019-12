PAR I HJERTER: Hilary Duff og Matthew Koma ankommer etterfesten etter Golde Globe-utdelingen på Beverly Hotel i Beverly Hills i januar i år. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Kjendisnettsteder: Hilary Duff og Matthew Koma har giftet seg

Skuespilleren skal ha giftet seg med låtskriverkjæresten i en romantisk seremoni hjemme i Los Angeles.

Nå nettopp

Det var i mai at Hilary Duff (32) kunngjorde at hun hadde forlovet seg med musikkprodusenten, sangeren og låtskriveren Matthew Koma (32).

Paret møttes da de jobbet sammen på Duffs album «Breathe in, Breathe Out» i 2015, og nå melder amerikanske kjendisnettsteder at de skal ha giftet seg i bakhagen hjemme i Los Angeles.

– Det var en kjærlighetsfest – en liten og intim seremoni hjemme hos henne med venner og familie, sier en anonym kilde til nettstedet JustJared.com.

Ifølge People fant bryllupet sted lørdag.

– Seremonien startet ved solnedgang og de giftet seg inne i huset. Når seremonien var over jublet gjestene. Mottagelsen ble holdt i et hvitt telt i bakhagen, sier en anonym kilde til nettstedet.

Dette er det andre ekteskapet for Duff, som ble superstjerne etter hovedrollen i Disney-serien «Lizzie McGuire». Med eksmannen Mike Comrie, som hun var gift med fra 2010 til 2016, har hun sønnen Luca (7).

I oktober i fjor ble Duff og Koma foreldre til datteren Banks Violet Bair. 7. desember i år delte hun dette bildet av familien:

Da Koma fylte år i juni delte Duff en kjærlig hilsen til sin forlovede:

«Babe, husker du når vi fikk en baby og ikke sov på 3 1/2 måned. Jeg kunne bare ha overlevd det sammen med deg! Du gjør hver dag til det morsomste, koseligste eventyret» skrev hun på Instagram og delte en serie bilder av familien.

Måneden etter raste debatten da hun delte et bilde der det var synlig at den da åtte måneder gamle datteren hadde hull i ørene. Mange følgere ga uttrykk for at de synes det var ille å utsette en lite baby for dette, mens andre tok henne i forsvar.

2014 kysset Duff den norske skuespilleren Thorbjørn Harr. Det ble imidlertid med TV-kysset:

Publisert: 22.12.19 kl. 17:47

Mer om

Flere artikler