Forfatteren Ari Behn er død, 47 år gammel.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi de aller nærmest pårørende til Ari Behn må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

DØD: Ari Behn har gått bort. Foto: Frode Hansen

Ari Behn brakdebuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen». Boken ble belønnet med terningkast 6 i VG, og solgte i over 100.000 eksemplarer. Han gjorde stor ståhei i det litterære miljøet etter debuten, og fikk blant annet mye oppmerksomhet da han tatoverte VGs sekser på overarmen.

Men allerede i 1993 lagde han oppstyr på Theatercafeen i Oslo, da han utbasunerte «Vi er den nye vinen- den nye vinen skal sprenge flaskene!» med stor selvtillit. Han var på den kjente cafeen med forfatterkollegene Bertrand Besigye og Henning Bråten.



















FORFATTER: Ari Behn utenfor Gyldendal i Oslo, da han var aktuell med novellesamlingen «Tiger i hagen» i 2015.

Etter debuten kom han med romanen «Bakgård» i 2003, og har siden gitt ut flere romaner og novellesamlinger. Hans siste novellesamling «Tiger i hagen» kom i 2015.

Etter debuten i 1999 ble han tildelt Sarpsborg kulturpris og Østfold Energis kulturpris.

Behn har også markert seg som kunstner, og senest i høst hadde han utstilling sammen med Mikael Persbrandt.

Han likte godt å treffe publikum, og i det siste intervjuet VG gjorde i oktober snakket han om dette.

– Jeg liker å treffe publikum, høre deres tolkninger av mine bilder, hvilke strenger jeg treffer hos dem. Kanskje er det elementer, ting i mine bilder som jeg ikke har tenkt på, sa han.

Han fortalte også at han har et godt forhold til prinsesse Märtha Louise etter skilsmissen. Han hadde også et godt forhold til kongen og dronningen.

– De er besteforeldre til mine barn og jeg er veldig glad i dem.

Han vokste opp i Moss fra han var seks år. Han gikk på Steinerskolen i byen. Han har to yngre søsken, Anja og Espen. Ari Behn giftet seg i 2002 med prinsesse Märtha Louise. Paret tok ut skilsmisse i 2016. Sammen har de tre barn.

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sier Kong Harald i en melding på Kongehusets hjemmesider.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 25.12.19 kl. 21:00 Oppdatert: 25.12.19 kl. 21:57

