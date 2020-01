Foto: Matt Dunham / AP

Medier om dronningens «krisemøte»: Dette skal de diskutere

Penger, kongelige plikter og fremtidige kommersielle samarbeid. Fremtiden til prins Harry og hertuginne Meghan kan bli avgjort i det ekstraordinære møtet mandag, melder britiske medier.

Mens Meghan, ifølge CNN, vil delta på møtet på telefon fra Canada, skal kongefamilien og deres sekretærer samles i dronningens private residens for å komme til enighet om prinsen og hertuginnens rolle i kongehuset fremover.

Ifølge blant annet Sky News, NBC News og CNN har dronning Elizabeth bedt prins Harry, i tillegg til prins Charles og prins William, til Sandringham mandag.

Her skal det ifølge mediene meisles ut en avtale for prinsen og hertuginnens rolle i kongehuset etter deres avgjørelse om å trekke seg tilbake fra kongelige oppgaver.

– Ikke spesielt lystig

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tror ikke møtet kommer til å bli spesielt lystig.

– Det er åpenbart en konflikt her. Men la oss håpe de finner en løsning alle kan leve godt med. Dette er jo en far, to brødre og en bestemor, som egentlig står hverandre veldig nære, og i bunn og grunn vil hverandre alt godt, sier Vagle.

Hun forteller også at familien skal være bekymret for Harrys psykiske helse, og ønsker å gjøre prosessen så smidig som mulig.

Prins Harry har vært åpen om at han har slitt med å forholde seg til morens død, og han har jobbet for mer åpenhet rundt nettopp psykisk helse.

Dronningens agenda for møtet skal ifølge The Daily Mail være å sørge for kontinuitet i monarkiet, og at kongehuset ikke blir et springbrett for kongelige til å tjene penger.

Harry, på den andre siden, vil ifølge den britiske avisen forsikre seg om at familien får den uavhengigheten og friheten de ønsker, samt det beste økonomiske utgangspunktet.

Det kan også bli reist spørsmål om Harry og Meghan kommer til å beholde sine kongelige titler.

Volumet på deres kongelige plikter fremover, og om paret kommer til å motta penger fra dronningen og prins Charles etter at de har fratrådt, er også på møtets agenda ifølge The Daily Mail og kongehusekspert Vagle.

– Harry og Meghan er blitt kritisert for at de vil ha både i pose og sekk. De vil beholde de kongelige titlene og tilgangen på fasjonable Frogmore Cottage, men de gir fra seg pliktene og jobben det faktisk er å være kongelig.

– Jeg vil dro dronningen og resten av familien nå forsøker å finne en løsning, som er mer spiselig for folket, sier Vagle til VG.

Kommersielle begrensninger

Etter parets ønske om å bli økonomisk uavhengige, vil møtet på mandag også ta opp mulige begrensninger for fremtidige kommersielle samarbeid, skriver The Daily Mail.

- Parets tilknytning til kongehuset vil sette begrensninger. Vi har jo sett hvor vanskelig nettopp den balansegangen har vært for prinsesse Märtha Louise her til lands, sier Vagle.

