PROGRAMHEFTET: Siste side i programheftet har en tegning av Ari Behn, som hans eldste datter Maud Angelica har tegnet.

Dette er programmet for Ari Behns bisettelse: Datteren Maud Angelica skal tale

Ari Behns datter Maud Angelica skal holde minnetale i kirken. Det skal også Aris foreldre, Marianne Behn og Olav Bjørshol.

Aris søster og bror, Espen og Anja Bjørshol, står også oppført som talere på programmet.

Siste side i programheftet for bisettelsen er prydet med en tegning av Ari Behn – signert Maud Angelica Behn (16), som er hans og prinsesse Märthas eldste datter. Forsidebildet er det Aris nære venn Per Heimly som har tatt.

Sigvart Dagsland skal synge sin kjente ballade «Alt eg såg», mens Kåre Conradi, Dennis Storhøi og Elisabeth Thorsen skal lese tekster under seremonien. Mari Samuelsen står oppført som fiolinist.

Oslo-biskop Kari Veiteberg skal forrette. Domorganist er Kåre Nordstoga. Seremonien avsluttes med klokkespill av Jon Håtun – med en arie for Ari.

Blant fellessangene er «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

Hele kongefamilien, statsminister Erna Solberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre og NATO-sjef Jens Stoltenberg er blant de som er på plass i Oslo domkirke for å ta farvel med Ari Behn. Men familen ønsket også at bisettelsen skulle være åpen for alle.

I domkirken er det plass til rundt 800 mennesker. Omtrent 600 plasser er åpne for alle, og i morgentimene møtte VG noen som hadde møtt opp allerede klokken 06 for å sikre seg en plass.

Beskjeden om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv kom 25. desember. En rekke personer har siden da kommet med minneord og kondolanser, og både kong Harald og statsminister Erna Solberg snakket om dødsfallet i sine nyttårstaler.

Familien har fått ros av eksperter for åpenheten de utviste da de selv meddelte at han tok sitt eget liv 1. juledag. Eksperter på selvmord og psykisk helse uttaler at dette kan gjøre det legitimt å dele at man selv har det vanskelig, og minne oss på å behandle hverandre bra.

