Elon Musk og Grimes’ sønn X Æ A-12 har fått nytt navn

Ifølge den nybakte moren ser navnet bedre ut nå som det inkluderer romertall.

Det lå i kortene at det skulle bli viet noe oppmerksomhet til Tesla-topp Elon Musk og artist Claire Elise «Grimes» Bouchers første barn sammen.

Oppstusset ble ikke mindre da guttens ankomst ble meldt – og navnet på poden ble oppgitt å være X Æ A-12.

Men det skulle visst ikke være så enkelt å kalle barnet sitt X Æ A-12.

I passiar med en følger på Instagram skriver Grimes natt til mandag at navnet nå er endret – til X Æ A-Xii.

12 har altså måttet vike for Xii, og Grimes skriver:

«Romertall. Ser bedre ut, for å være ærlig.»

Fans og medier spekulerer nå i hvorvidt navnebyttet skyldes at tall ikke er tillatt å bruke i navn i California.

Forklarte navnet

Grimes har tidligere forklart navnet slik, på Twitter:

«X, den ukjente variabelen

Æ, min alve-stavemåte av Ai (kjærlighet og/eller kunstig intelligens)

A-12 = forløper til SR-17 (vårt favoritt-fly. Ingen våpen, ikke noe forsvar, bare fart. Fantastisk i kamp, men ikke-voldelig)

+

(A= «Archangel», min favorittsang)

(Metallrotte)»

Elon Musk påpekte dernest i et svar at riktig navn på favorittflyet er SR-71.

«Jeg jobber med å komme meg etter kirurgi og er så vidt i live, så jeg håper mine skrivefeil tilgis, men pokker. Det var ment å være dypt», repliserte hun til barnefaren.

Grimes’ mor, journalist Sandy Garossino, virket ikke voldsomt imponert over Elon Musk en uke tilbake, etter at han tvitret om å «ta den røde pillen» – av mange oppfattet som en referanse til «The Matrix», hvor man tar en rød pille for å få vite sannheten.

Garossino adresserte hvorvidt det tok seg bra ut å poste tøv på Twitter «når din partner har gjennomgått et utfordrende svangerskap og barnefødsel de siste to ukene ... og du er over 16 år».

X Æ A-Xiis mormor har i etterkant slettet meldingene.

