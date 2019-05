«LET’S DANCE»: Kristin Kaspersen har proffdanser Calle Sterner som partner i svenske «Skal vi danse». Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kristin Kaspersen med blodig uhell i svenske «Skal vi danse»

Den norsk-svenske programlederen måtte sy ni sting etter et uhell på øvingsparketten.

Datteren av den folkekjære, nå avdøde artisten Lill-Babs, og den norske keeperlegenden Kjell Kasperersen, Kristin Kaspersen, er aktuell som deltager i svenske «Let’s Dance».

På Instagram avslører hun at hun i forbindelse med øvelsene denne uken fikk seg en skikkelig trøkk.

– Jeg falt på hodet etter et løft. Ettersom jeg blødde ordentlig kom det en ambulanse fordi jeg måtte sy i pannen. Etter tre timer og ni sting var jeg tilbake i danselokalet og trente lett, skriver hun.

I innlegget takker hun også ambulansepersonellet og dansekollegene som tok vare på helle etter fallet.

Hun lar seg imidlertid ikke stoppe og forteller at hun ser frem til fredagens sending.

– Ingen hjerterystelse. Ikke smerter andre steder, så alt er bra, står det.

Også dansepartneren Calle Sterner har omtalt den skremmende opplevelsen på Instagram. Han har lagt ut video av at Kaspersen blir hentet av ambulansen.

– Idag falt @kaspersen med ansiktet først. Jeg frøs til og visste ikke hva som skjedde, skriver han.

– @kaspersen er en ordentlig jævla kriger og jeg blir imponert over hvor rolig hun var oppe i dette.

For ett år siden mistet Kaspersen sin folkekjære artistmamma, Lill-Babs, eller Barbro Svensson. 80-åringen ble i mars i fjor lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt, og legene fant ut at hun hadde lidd av en akutt og ondartet for for kreft. Hun sovnet inn noen dager senere.

Publisert: 09.05.19 kl. 19:09