STJERNEPAR: Britney Spears og Sam Asghari på premieren av filmen «Once Upon a Time in Hollywood i Los Angeles i juli 2019.

Sam Asghari bekrefter brudd med Britney Spears: − Shit happens

Sam Asghari (29) bekrefter at han og superstjernen Britney Spears (41) har gått fra hverandre.

– Etter seks år med kjærlighet og forpliktelse til hverandre, har jeg og min kone bestemt oss for å avslutte vår reise sammen, skriver han i en Instagram story sent torsdag kveld norsk tid.

– Shit happens, skriver han videre, og presiserer at han vil fortsette å ønske det beste for eksen.

Flere amerikanske medier meldte onsdag at paret var separert og at Asghari hadde levert sin skilsmissesøknad til retten i Los Angeles.

Ifølge TMZ kan det gå mot en krevende tid for de to: Asgharis advokat skal ha åpnet opp for at han kommer til å kreve at Britney ser bort fra ektepakten han skrev under på da paret giftet seg i fjor sommer.

I skilsmissesøknaden fra Asghari kommer det også frem at han krever økonomisk støtte etter bruddet, og at han ønsker at Britney skal betale advokatutgiftene hans, skriver NBC.

Ifølge Variety skal Britney Spears ha hyret den kjente skilsmisseadvokaten Laura Wasser.

Sam Asghari fridde til Britney i september 2021. Hun viste da frem ringen på Instagram. De to hadde vært par i drøyt fire år før de giftet seg. Paret møttes på settet til innspillingen av Britney Spears’ musikkvideo «Slumber Party» i oktober 2016.

Spears har vært gift to ganger tidligere; med barndomskameraten Jason Allen Alexander i 2004 og med eksmannen Kevin Federline fra 2004 til 2007. Sistnevnte har hun to sønner sammen med.

Alexander havnet i rampelyset da han prøvde å krasje fjorårets bryllup:

