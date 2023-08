SJEKKEPROGRAM: Oskar Westerlin omtaler Erik Follestad som en slags «storebror» i programmet.

Oskar Westerlin deltar i datingprogram

Influencer Oskar Westerlin (25) skal date maskerte damer i ny sesong av «Av med maska» på VGTV.

– Det hadde vært ganske «funny» da, å finne den rette der, sier Oskar Westerlin til VG under TV 2s høstlansering.

Westerlin ble i januar singel etter et syv år langt forhold. I september skal han forsøke å finne kjærligheten igjen – da med hjelp fra Erik Follestad (34) og programleder Martin Sleipnes (37).

– Det er ikke så ofte sånne muligheter byr seg, så når jeg først har muligheten til å bli med, så tenkte jeg at da skal jeg fader meg gripe det.

25-åringen vil bli introdusert for flere maskerte kvinner – tidligere utkledd som blant annet en ku, snegle og måke – som han skal bli bedre kjent med.

– Jeg har vært på et par dates, og det har som regel gått greit.

TV-AKTUELL: Til høsten skal influenceren delta i den tredje sesongen av «Forræder».

Kaster seg ut i nye ting

Selv om Westerlin liker å kaste seg ut i nye ting, forteller han dette blir noe helt nytt.

– Jeg har aldri blottet meg sånn sett på kamera, forklarer han.

Programmet, som er inspirert av flere programmer, deriblant av «Maskorama» og «Ungkaren», har premiere på VGTV rundt kjærlighetens dag – valentinsdagen.

Bernt Hulsker (45) ble kastet inn i datingverdenen i fjor, etter at kollegaene hans, Morten Ramm og Sleipnes, mente at han var for lite aktiv på kjærestefronten.

Florerte romanserykter

Og selv om Westerlin nå snart skal begi seg ut på sjekkingen i «Av med maska», har det den siste tiden florert romanserykter mellom han og milliardærdatter og artist Sophie Stray Spetalen (19). I sosiale medier har han lagt ut flere bilder av dem sammen.

Da VG møtte han på lanseringsfesten til hans eget klesmerke tidligere denne måneden, avkreftet han romansen.

– Jeg er singel, sa han den gang.

Westerlin ble et kjent ansikt for mange under pandemien. Da publiserte han stadig innhold på TikTok-profilen sin, som han i dag har over 500.000 følgere på. På Instagram har han over 160.000 følgere.

Erik Follestad, Martin Sleipnes og Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.