Liam Payne utsetter turné etter sykehusinnleggelse

Popartisten avslører at han vært innlagt på sykehus med en nyreinfeksjon og må se seg nødt til å utsette sin kommende turné i Sør-Amerika.

I en video til sine fans, som også er publisert av TMZ, formidler 29-åringen nyheten.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at jeg ikke har noe annet valg enn å utsette min kommende turné i Sør-Amerika, sier Payne og fortsetter:

– De siste ukene har jeg vært innlagt på sykehus med en alvorlig nyreinfeksjon. Det er noe jeg ikke vil ønske for noen, og legene har nå sagt at jeg er nødt til å hvile og restituere.

Han beklager dypt for fansen som allerede har kjøpt billetter og forsikrer om at de skal finne ut av en løsning for nye turnédatoer – men enn så lenge blir billetter refundert.

Payne utgjorde One Direction sammen med Zayn Malik (30), Niall Horan (29), Harry Styles (29) og Louis Tomlinson (31). De tok verden med storm gjennom «X Factor» i 2010.

I 2015 bestemte imidlertid medlemmene seg for å ta en pause. Siden har de aldri startet opp igjen, men fortsatt hver for seg.

