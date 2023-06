MÅTTE REDDES: Kjendiseventyrer Alexander Read og familien måtte få bistand fra Redningsselskapet fredag kveld.

Båtmotor tok fyr på kjendisekspedisjon – måtte evakuere barna

Den 70 dager lange ekspedisjonen til kjendiseventyrer Alexander Read fikk en brå pause fredag kveld. – Stoltheten kastet jeg akkurat nedi her.

– Det ble en del armer å bein, for å si det sånn! Alt skjedde samtidig.

Det forteller Alexander Read om det som etter hvert ble en høydramatisk fredagskveld for den kjente friluftsmannen og familien.

På dag nummer fire av en 70 dager lang ekspedisjonen fra Oslo til Barentshavet havarerte båten brått i Oslofjorden.

– Plutselig hører vi at motoren begynner å fuske, og så stoppet den helt. Samtidig begynte det å ryke kraftig fra den, og vi merket også at det kom inn vann som fløt over gulvet, forteller han til VG.

I båten satt barna Mona Floriana (7), Lilje Olava (4) og Rose Caspara (9 måneder).

Han forteller at det var dramatisk da det skjedde, men at de klarte å beholde roen.

– Det var såpass mye vann og røyk at vi raskt ble enige om at vi måtte evakuere de to eldste barna ut i gummiflåten, fortsetter Read.

BOM FAST: Mamma Kristin Victoria og ni måneder gamle Rose Caspara på vei tilbake til Oslo – slept av Redningsselskapet.

Etter motorstansen ble familien liggende og drive i det tett trafikkerte Snarøysundet mens røyken sto ut fra motorrommet og vannet steg i båten.

– Da har man ikke mange sekunder på seg til å få ut dreggen dreggenLite anker med fire eller fem klør og uten ankerstokk, til forankring av småbåt..

– Kanskje får vi dem tilbake i kveld

Da barna var evakuert og båten sikret, løp Read ned i motorrommet med et brannslukningsapparat.

– Jeg så ikke noen flammer, heldigvis. Etter hvert begynte røyken å lette og vannet stoppet å komme inn, forteller han.

– Da var situasjonen midlertidig under kontroll.

Familien fikk ringt Redningsselskapet for bistand, og et vennepar som tilfeldigvis kom forbi i en båt, tok seg av de to eldste barna.

Se video av redningen her:

– Nå sitter de på hytta med dem. Kanskje får vi dem tilbake i kveld, kanskje ikke. Vi får se, ler han.

Familien er ved godt mot etter hendelse og tar det hele med en god dose humor.

– Lilje Olava på fire synes det hele var ganske spennende. Hun satt i gummibåten og lurte på når flammene skulle dukke opp.

VG snakker med Read når han, sammen med ni måneder gamle Rose Caspara og mamma Kristin Victoria, sitter i seilbåten som blir tauet tilbake til Høvik utenfor Oslo.

Ekspedisjon blir TV-serie

Den 70 dager lange ekspedisjonen familien er på, skal etter planen bli til en ny sesong av Gullrute-nominerte «Mina og meg»-TV-serien, som produseres for Altibox.

Den nye sesongen følger Read og familien når de skal ta seg fra hjemmet i Maridalen opp til Barentshavet i Finnmark ute i naturen.

De har startet med å krysse Oslomarka på sykkel, og skulle etter seilasen i Oslofjorden blant annet padle kano i Rjukan-området, krysse Hardangervidda på hesteryggen, vandre i Breheimen, før de sykler og telter i Øst-Finnmark.

Hva som skjer med resten av ekspedisjonen, er foreløpig i luften

– Stoltheten kastet jeg nedi her, sier Read og peker på vannet mens han og familien blir tauet tilbake til land i Oslo.

– Vi klarte bare å komme en kilometer ut omtrent før det ble havari. Det var jo litt kortere enn vi hadde planlagt.

Read sier de må se skadene før de vurderer om de skal reparere båten eller fortsette på et annet vis.

– Vi er jo på tur i 70 dager, og dette er dag fire. Men vi fortsetter turen, på en eller annen måte. Det er det ikke noen tvil om!

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post