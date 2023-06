IKKE SINGEL: Kristin Gjelsvik forteller i en podkast at hun har fått kjæreste. – Jeg gleder meg til alt vi skal gjøre, sier hun.

Kristin Gjelsvik bekrefter ny kjæreste

Influencer Kristin Gjelsvik (36) omtaler kjæresten som en mann hun ser for seg å leve resten av livet sammen med.

I fjor sommer åpnet Gjelsvik opp om at hun og Dennis Poppe Thorsen (31) har gått fra hverandre.

I tiden etterpå har Gjelsvik røpet at hun har møtt en mann, men i den ferskeste episoden av Gjelsviks podkast «Singel» bekrefter hun for første gang at han nå er kjæresten hennes.

– Jeg er ikke singel. Jeg har kjæreste. Og dette er altså en mann jeg ser for meg at jeg skal leve resten av livet mitt med, forteller en tydelig oppstemt Gjelsvik.

SMILER BREDT: – Jeg kan jo si at jeg absolutt ikke er singel lenger!, sier en nyforelsket Gjelsvik i podkastepisoden.

Spontantur til Køben

I podkastepisoden forteller Gjelsvik hvordan de to begynte å chatte på Tinder en fredag, for så å møtes søndagen.

– Og så møttes vi igjen på tirsdag, og helgen etterpå, og så dro vi til Køben, forteller Gjelsvik.

– Jeg får frysninger, det er så koselig, sier influencer Øyunn Krogh, som gjestet episoden sammen med komiker Rasmus Wold.

– Det er jo faktisk den beste måten å bli virkelig godt kjent på. Altså enten går alt til helvete og det blir en helg med en fyr du bare ikke liker og det blir kleint og du har ingenting å prate om etter flyturen ned. Eller så kan det bli det stikk motsatte, sier Gjelsvik.

SOMMERFUGLER: Kristins første tinderdate noensinne ga full klaff.

– Fantastisk

Og det stikk motsatte ble det.

– Hele turen var fantastisk. Bare det å møtes på Gardermoen ... altså jeg hadde jo bare møtt han sånn typ på kveldstid over et par glass vin og vi hadde hatt noen gode samtaler, men jeg hadde jo ikke møtt han mye. Og det var sånn, «Gud, husker jeg hvordan han ser ut i det hele tatt?». Det var nesten litt på det nivået der, sier Gjelsvik.

Men det er ikke kun for Gjelsvik at kjærligheten blomstrer om dagen. Rasmus Wold bekrefter i samme episode at også han har fått seg kjæreste.

