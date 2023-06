Kong Harald (86) snublet på rød løper i København

Like etter ankomst København under sitt to dager lange statsbesøk, falt kong Harald idet han skulle gå opp en trapp med rød løper.

Kongen fikk raskt hjelp, og var raskt på beina igjen. Han gikk videre for egen maskin, og så ut til å ta det hele med svært godt humør. Da han hadde reist seg, lo han og fikk en klem av Danmarks dronning Margrethe.

Fallet skjedde etter at kongeparet hadde gått i land fra kongeskipet Norge ved Nordre Tolbod i København.

Der ble han og dronningen tatt imot av dronning Margrethe i en høytidelig velkomstseremoni.

60 hester deltok i seremonien. Etter seremonien kjørte kongeparet av gårde mot Amalienborg slott, ledsaget av de 60 hestene med ryttere.

Besøket i Danmark markerer de historiske båndene og det nære forholdet mellom det norske og det danske kongehuset.

Fra regjeringen følger utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

VG har vært i kontakt med slottet, men de har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

I mai ble kong Harald sykemeldt i nesten to uker, etter han fikk påvist infeksjon i kroppen.

Han har tidligere uttalt seg om sykdomstiden til NTB. Da kalte han perioden «gørrkjedelig».

– Helt strålende!, svarte kongen da han tirsdag forige uke fikk spørsmål om hvordan det er å dra på en lang jobbreise relativt kort tid etter at han var syk.