ALLE: F.v. Prins William, prins George, prinsesse Charlotte, prins Louis og prinsesse Kate i Norfolk.

Prins William og prinsesse Kate deler familiebilde

Prins William (40) og prinsesse Kate (40) har valgt et uformelt sommerbilde som julekort i år.

Det stormer rundt det britiske kongehuset i kjølvannet av den eksplosive Netflix-dokumentaren til prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41).

Ingen i kongehuset har uttalt seg offentlig om dokumentaren eller påstandene i den, men tirsdag la prins William og prinsesse Kate et bilde fra Norfolk, der de har sommerhus.

Bildet er ikke datert, men det ser ut til å være tatt i sommer.

«Deler her et nytt familiebilde som julekort i år», skriver prinseparet på sin offisielle Instagram.

Første som prinsesse

Dette er første julekort fra familien etter at dronning Elizabeth døde, og William rykket et skritt nærmere tronen – samt at det er første julehilsen fra Kate som prinsesse. Hun hadde hertuginnetittel inntil nylig.

Bilde viser alle i hverdagsklær, og prinsen og prinsessen leier alle barna mellom seg – prins George (9), prinsesse Charlotte (7) og prins Louis (4).

Ofte når William og Kate deler private bilder for offentligheten, er det mamma Kate som er fotograf. Denne gangen, når hun selv er med og poserer, er det Matt Porteous som har tatt bildet.

Torsdag kommer de siste tre episodene av «Harry & Meghan». Kilder i kongehuset skal ha oppgitt til britiske medier at kongefamilien frykter «giftig» innhold.

Tidligere denne uken fikk verden en smakebit i form av en trailer, der prins Harry uttaler:

– De løy med glede for å beskytte broren min, men de var aldri villig til å fortelle sannheten for å beskytte oss.

Det ytdypes ikke i teaseren om hvem «de» er.

Netflix kunne tirsdag melde at «Harry & Meghan» har satt seerrekord for en dokumentar på strømmekanalen. Ingen andre dokumentarer har hatt så mange seertimer den første uken.

De første tre episodene av dokumentaren har var da blitt sett i mer enn 81 millioner timer etter premieren torsdag. Flere enn 28 millioner husholdninger har sett hele eller deler av serien.

Søndag delte kong Charles (74) og dronning Camilla (75) sitt julekort på Instagram: