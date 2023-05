VAR STJERNEPAR: Tom Brady og Gisele Bündchen ankommer Met-gallaen i 2018.

Tom Brady hyllet ekskona Gisele Bündchen på morsdagen

Stjernene brukte sosiale medier for å vise frem mødrene i sine liv da morsdagen ble feiret i USA søndag.

I tillegg til sin egen mor, inkluderer NFL-stjernen Tom Brady også sin ekskone, supermodellen Gisele Bündchen, i sin morsdagshilsen på Instagram.

Han deler flere bilder av Bündchen sammen med parets to barn Vivian og Benjamin, i tillegg til bilder av Bridget Moynahan, som er mor til hans eldste sønn Jack.

– Gratulerer med morsdagen til alle disse fantastiske kvinnene som har gitt vår familie så mye gjennom livene sine. Takk til dere alle for kjærligheten dere viser, og for medfølelsen og godheten, skriver fotballstjernen.

Nyheten om at Bündchen og NFL-stjernen Brady hadde «blitt enige» om å gå fra hverandre, kom i oktober i fjor. Paret hadde da vært gift i 13 år.

– Det er vanskelig når man ser for seg at livet skal bli på en spesiell måte. Og når man har gjort alt man har kunnet, ikke sant? sa brasilianske Bündchen i et intervju i mars i år.

Info Morsdag I Norge feires morsdagen andre søndag i februar, mens den i flere land, deriblant USA, feires andre søndag i mai.

De første markeringene var i antikkens Hellas, da grekerne feiret Rhea, mor til universets hersker Zevs.

Den norske tradisjon stammer fra USA, der nasjonal morsdag ble innført i 1914. I Norge var første morsdag 9. februar 1919. Kilde: NTB Vis mer

Hyller avdød mor

Flere stjerner har søndag brukt morsdagen til å hylle sine nærmeste, skriver People.

Skuespiller og barnebarn av Elvis Presley, Riley Keough, har søndag postet en hyllest til sin mor Lisa Marie Presley, som døde i januar etter å ha fått hjertestans.

– Jeg er heldig som hadde den beste og kjærligste moren man kan ønske seg, skriver Keough på Instagram, der hun har delt et bilde av seg selv i morens armer sammen med faren Danny Keough.

Lisa Marie Presley var datter av Elvis Presley og hadde en lang karriere som sanger og låtskriver.

Chrissy Teigen (37), som har tre barn sammen med artisten John Legend, brukte morsdagen til å hylle hjelperne i livet sitt.

Hun har det et galleri med flere bilder av personene som bidrar i oppdragelsen av dødtrene Luna Simone (7) og Esti Maxine (4 måneder) og sønnen Miles Theodore (4), skriver People.

– Jeg er takknemlig overfor alle menneskene som gjør det mulig for meg å være den beste moren jeg kan være. Jeg er takknemlig for at dere er til stedet i dette hjemmet, og i livene våre. Vi elsker dere.