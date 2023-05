Kommentar

Den største noensinne

Loreen er tidenes Eurovision-deltager. Takket være fagjuryen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I 1987 ble den da 33 år gamle Seán Patrick Michael Sherrard historisk.

Som den første noensinne sto iren på toppen av pallen for Eurovision for andre gang. Fem år senere vant Linda Martin med låten hans «Why Me».

Johnny Logan, som er artistnavnet hans, har siden 1992 vært den mest suksessrike Eurovision-deltakeren i sangkonkurransens 67årige historie.

Inntil lørdag 13. mai 2023.

Heretter er det svenske Loreen som har denne honnøren. Egentlig står hun likestilt med Logan i antall seire, slik Sverige nå står likestilt med Irland i sine sju nasjonsseiere. Men dette er ikke et vanlig regnestykke.

De siste årene har Eurovision klart å etablere seg som en del av de «vanlige» hitlistene. Rosa Linns «Snap» fikk et helt nytt liv via TikTok i fjor, og har klatret på listene i over 30 land i etterkant. Måneskin, 2021-vinneren, er blant de større artistene på planeten. Duncan Lawrence’s «Arcade» fra 2019 fikk en oppsving gjennom pandemien og runder snart en millard spillinger på Spotify alene.

Man kan altså sette to streker under patosen fra Bjørn Ulvaeus i den forhåndsinnspilte biten av pauseunderholdningen: Å vinne Eurovision kan forandre livet og karrieren din for alltid.

Slik leverer den første svenske vinneren videre den virtuelle stafettpinnen til en ny svensk vinner. Som bokstavelig talt nå er oppe og nikker med Johnny Logan.

I alle fall rent matematisk.

Da Logan vant var antall deltakerland henholdsvis 19 (1980) og 22 (1987). Tallene for Loreen er 36 (2012) og 37 (2023).Resultatene til Logan er kun basert på fagjury.

Loreen har måttet vinne over både en fagjury og en enorm mengde stemmende TV-seere.

Hadde publikumsjuryen fått bestemme alene, hadde faktisk en høyenergisk finne gått forbi Sverige. Og Norge hadde havnet på tredjeplass, i stedet for den allerede gode femteplassen, opp fem plasser fra i fjor.

Det kan ikke og skal ikke Loreen Lorine Zineb Nora Talhaoui gjøre noe som helst med. Hun skal ikke engang tenke på det.

Hennes landsmann, konkurransesjef Martin Österdahl, mannen som sitter og godkjenner alle poengene for EBU, har derimot både anledning og historikk til å gjøre noe med måten poengene blir samlet inn på.

Det bør han. Det er mulig han allerede gjør det, siden årets semifinaler var hundre prosent fagjuryfrie.

Og når det gjelder Johnny Logan: Han er ennå alene om å ha bidratt på hele tre Eurovision-gull. I motsetning til det fineste øyeblikket i årets Eurovisionfinale, allsangen av det som har blitt fotballaget Liverpools hymne, en nydelig «You’ll Never Walk Alone» som endte sterkt og rørende i en videooverført folkemengde i Kyiv:

Akkurat her forblir han nok den eneste. Mens Loreen er den største. Noensinne.

