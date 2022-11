1 / 3 Huldra FØRST UT: Zombien. forrige neste fullskjerm

Maskorama: Låt for låt

Det er klart for en ny kveld med Maskorama! VG spekulerer og vurderer hver låt.

I kveld skal deltagerne synge hele to ganger og seerne får en ekstra mulighet til å gjette på hvem som er bak maskene.

Seerne får også mulighet til å stille et spørsmål for et ekstra hint.

Du kan også delta i gjetteleken ved å sende inn dine tips i VGs «Maskorama-profeten».

Hvem tror du skjuler seg bak maskene? VG samler alle hintene som kommer i løpet av sesongen.

I denne sesongen av Maskorama består detektivpanelet av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.

Dagens gjestedetektiv er Sander Austad Dale, også kjent som Randulle.

«RANDULLE»: Dagens gjestedetektiv, Sander Austad Dale.

Forrige uke var det Frøya som måtte kaste masken. Og hvem skjulte seg inni kostymet? Selveste programleder og NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave.

I VGs «Maskorama-profet» tippet hele 38 prosent at det var artist Bertine Zetlitz som skjulte seg bak masken. Bare 7 prosent tippet riktig på Ingrid Gjessing Linhave.

VG vurderer prestasjonene låt for låt:

Avslørte «Huldra» seg forrige uke? Se VGTV sin video: