Maskorama: Dandy måtte ta av masken

Denne gangen var det Dandy som måtte ta av seg masken. Under kostymet var det Maud Angelica Behn som skjulte seg.

I kveld har deltagerne sunget to ganger og seerne fikk en ekstra mulighet til å gjette på hvem det er som skjuler seg bak maskene.

I sangrunde nummer to sang de en sang fra en film de liker godt.

Etter begge rundene er det Dandy som må ta av seg masken. Og det var Maud Angelica Behn.

Jan Thomas var helt sikker på at det var Maud som var Dandy, og det fikk han helt rett i.

Behn sang Oops I Did It again av Britney Spears og Young And Beautiful av Lana Del Ray.

Hvem tror du skjuler seg bak maskene? VG samler alle hintene som kommer i løpet av sesongen.

Du kan også delta i gjetteleken ved å sende inn dine tips i VGs «Maskorama-profeten».

DAGENS DETEKTIVER: Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. Her med kveldens gjestedetektiv, Sander Austad Dale.

I denne sesongen av Maskorama består detektivpanelet av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm.

Dagens gjestedetektiv er Sander Austad Dale, også kjent som Randulle.

1 / 10 Huldra FØRST UT: Zombien. forrige neste fullskjerm

VG vurderer prestasjonene låt for låt:

Avslørte «Huldra» seg forrige uke? Se VGTV sin video: